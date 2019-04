Paca Aguirre, en carne y sueño

La alicantina reitera su amor por Alicante y recuerda que «lo importante es soñar».

«Gracias, porque esto no pasa nunca, que llegues a un sitio y te reciban con los brazos abiertos y todo el mundo lea lo que tú has escrito. A esta tierra la quiero mucho, y a sus habitantes también». Con estas palabras agradeció Francisca Aguirre, a quien todo el mundo llamaba y llama Paca, el reconocimiento que recibió ayer en la Feria del Libro de Alicante, donde una quincena de poetas, alicantinos como ella, recordaron algunos de sus mejores versos en una lectura pública.

La Premio Nacional de las Letras 2018, afincada en Madrid desde hace años, responde con gratitud a los homenajes en su tierra. Ayer llegó a Alicante después de recibir otro en la Universitat de València, donde una escuela feminista de universidades populares lleva su nombre, pero a sus 88 años Paca Aguirre no estaba cansada, «porque lo he vivido todo desde 1930 y esta es mi tierra favorita», explicó, antes de comenzar el acto con una recomendación sabia, «un aviso a los caminantes del vivir: que la vida se acaba y hay que aprovecharla, no meter la pata con idioteces y echar una mano al que podamos».

«Estoy tan contenta que no sé ni cómo empezar. Voy a hacer una lecturita que no sea demasiado pesada», avanzó Paca Aguirre. Ella, que creyó «haber nacido demasiado pronto y haber llegado demasiado tarde» –como leyó ayer en su poema Frontera, dedicado a Antonio Machado– no llegó tarde para escuchar la bienvenida de la concejal de Cultura, María Dolores Padilla, quien consideró a Aguirre «un regalo para la sensibilidad y la inteligencia, la más deliciosa embajadora de nuestra tierra» y «un ejemplo moral para todos»; ni la semblanza que hizo de ella el escritor José Luis Ferris, que además de «poeta inmensa» y «necesaria» la describió como «una niña sin rencor» tras perder a su padre –el pintor alicantino Lorenzo Aguirre, republicano asesinado en 1942 a garrote vil– y vivir el exilio, «que se refugió en los libros y en la música y transformó su dolor en luz» para «dar voz al desasosiego y al desamparo, a la solidaridad y a la esperanza».

Paca Aguirre estuvo acompañada por su hija Guadalupe Grande y su hermana Susi, y rodeada de un centenar de personas en el recinto de la feria escuchó algunos de sus poemas, como Última nieve o Los trescientos escalones, que pintó su padre; Las cicatrices, donde decía no recordar la primera vez que vio el mar ni la última vez que vio a su padre; Testigo de excepción, en cuyos versos reivindicaba un mar «donde llorar a mares y que nadie lo note»; o El último mohicano, el libro con el que entró «en el mundo de lo maravilloso» y con el que «tuvimos todo para siempre, y ya nadie podrá quitárnoslo».

Poemas que fueron recitados por las voces de Pilar Blanco, Javier Cebrián, Pedro Serrano, Juan Ramón Torregrosa, Ramón Bascuñana, Óscar Navarro, Lola Miralles, Rosa Cuadrado, Olivia Martínez Giménez de León, Natxo Vidal, Rafa García Jover, Víctor manuel Sanchis y Mari Paz Moreno, además de Padilla y Ferris.

Ferris destacó a la Aguirre «sonetista» y ella divirtió al auditorio con una pequeña prosa de recuerdos familiares de niña sobre el hambre y el cine, una barra de pan y una película, Los tambores de Fu Manchú, que no olvidaría jamás. El escritor y amigo de la escritora, viuda de Félix Grande, añadió que amar a Paca Aguirre «no tiene mérito, es un acto reflejo» y agradeció su presencia «en carne y sueño». Y la poeta más machadiana de su generación (la del 50) concluyó el acto reivindicando eso mismo: «Lo importante es soñar, soñar nuestro destino».



Hoy, Auladell, Bascuñana y Hernández Chambers

El autor y premio Planeta Javier Moro ha cancelado su presencia en la feria por problemas de salud

La feria afronta su tramo final este fin de semana, por lo que son muchos los autores que desfilarán por el recinto de la plaza de Séneca a lo largo de hoy y mañana.

Entre las visitas de hoy, a partir de las 18 horas, se encuentra Ramón Bascuñana, que firmará ejemplares de Todas las familias infelices en la caseta de la librería 80 Mundos; Daniel Hernández Chambers (Memoria Herida) en Casa del Libro; Bruno Francés (Supercity 2.0) en El Corte Inglés; Alejandro Hermosilla (El jardinero, Bruja y Martillo) en Fnac; Mar Benegas (Nicolasa ¿y tu casa?) en Llibres Chus o Albert Toldrá (Il.luses, santes falsàries) en la carpa.

El ilustrador alicantino y Premio Nacional de Cómic 2016 Pablo Auladell lo hará a partir de las 19 horas y en esta ocasión con El sueño de Malinche, el libro que reúne las imágenes aportadas por el dibujante a la película con el mismo nombre del cineasta Gonzalo Suárez, y que presentó hace un mes en el Museo del Prado.

El escritor Javier Moro no podrá acudir a la feria como estaba previsto por problemas de salud.

También acuden Juan Antonio Urbano, Francisco P. Sala Trigueros, José Mª Cremades Caparrós y Marina Pérez Zambrana .

El domingo firmarán, entre otros, Luis Larrodera, José Luis Ferris, Gerardo muñoz, Jorge Chillón o Juan Martínez Isla y a las 19 horas se proyectará el documental Las sinsombrero, de Tania Balló, que mantendrá un coloquio.