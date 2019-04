El alicantino Carlos Aguilera gana una beca para fotografiar la «cara B» de las fiestas

El fotógrafo alicantino Carlos Aguilera (Los Montesinos, 1993) ha ganado la tercera Beca Fragments de la Unió de Periodistes para la producción de un ensayo fotográfico que mostrará el «cómo se hizo» de las fiestas patronales en pueblos de la Vega Baja.

Según explica el autor en su propuesta, la intención es «fotografiar todo aquello que se queda fuera del programa de fiestas. Todo aquello junto a lo que un concejal no se haría una foto para subirla al Facebook del partido. Todo lo que no brilla, todo lo que no sale en el diario INFORMACIÓN al día siguiente».

«El ensayo podría definirse, por lo tanto, como una especie de cara B o making of de las fiestas patronales. Un conjunto de imágenes cuyo punto en común es que forman parte de las fiestas, pero no de la parte que acostumbramos a ver», añade. El título del ensayo Educandos de Benejúzar 2 se entiende como una secuela del pasodoble E ducandos de Benejúzar, una segunda parte de esta pieza musical construida con imágenes.