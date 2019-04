Juanjo Llorens y Jorge Gavaldá, finalistas en los Premios Max

El alicantino Juanjo Llorens, en la categoría de Mejor Diseño de Iluminación en la obra El curioso incidente del perro a medianoche, y el guitarrista y compositor ilicitano Jorge Gavaldá, en la categoría de Mejor Composición Musical para Espectáculo Escénico, por su trabajo junto al valenciano Pep Llopis en Divines paraules, son finalistas en los 22º Premios Max de las Artes Escénicas. Divines paraules es una producción del Institut Valencià de Cultura que fue estrenada en la pasada edición del festival Dansa Valencia. Otros finalistas con sello de la Comunidad Valenciana son: Mafalda Bellido, por Chucho (Mejor Autoría Revelación); Instruccions per a no tenir por a la pastora, de La Ravalera Teatre (Mejor Espectáculo Revelación); Volat, de A Tempo Dansa - Pepa Cases (Mejor Espectáculo de Calle), y Núria Vizcarro, por Instruccions per a no tenir por a la pastora (Mejor Autoría Revelación). Los ganadores se darán a conocer el 20 de mayo en una gala que se celebrará en el Teatro Calderón de Valladolid.