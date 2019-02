Ladytron, Dorian y La Casa Azul, en el Low Festival 2019

El cartel de Low Festival 2019 no deja de crecer. Ocho nuevos nombres llegan hoy a la cita benidormense encabezada por New Order: seis artistas nacionales y dos internacionales.

Abre esta nueva tanda Ladytron. Los británicos están de vuelta tras siete años sin sacar material discográfico. El 15 de febrero será el día en el que publiquen un nuevo álbum homónimo del que ya han adelantado varios temas como "The Animals" o "Far From Home". Low Festival 2019 será una oportunidad única para disfrutar de una banda que debutó mundialmente en la pasada década con "604", un disco que rápidamente los convirtió en un grupo de culto gracias a su compromiso artístico y a la experimentación con nuevas fórmulas musicales. Estribillos pegadizos y melodías que beben del electropop y el shoegaze, convierten su directo en uno de los imperdibles del festival.

Desde Atlanta llegará Mattiel. Ilustradora, diseñadora y también rockera, forma parte del elenco de artistas del prestigioso sello californiano Burger Records. Traerá a Benidorm su último trabajo, "Customer Copy", un EP que ha encandilado al público por su particular forma de cantar y su facilidad para desarrollar melodías contemporáneas.

Procedentes de la escena nacional, dos son los nombres fuertes de esta tanda. El primero de ellos es Dorian. La banda barcelonesa, autora de himnos generacionales como "La Tormenta de Arena" o "A Cualquier Otra Parte", presentará en Benidorm su último disco, "Justicia Universal", publicado en 2018 tras cinco años y con el que volvieron a demostrar la calidad musical de una de las mejores bandas del panorama musical independiente. El otro nombre es el de La Casa Azul. El proyecto, liderado por Guille Milkyway, llegará a Low Festival 2019 con su esperadísimo nuevo trabajo, "La Gran Esfera", que verá la luz el 22 de marzo y del que ya se han revelado cuatro singles, como "Podría Ser Peor" o "El Momento".

También desde Barcelona, los jovencísimos Mourn regresarán a Low Festival con "Sorpresa Familia", su tercer álbum, que vuelve a demostrar la contundencia de una banda que ha sabido manejar a la perfección los cambios de intensidad, los riffs guitarreros y las letras descaradas.

Completan esta tanda tres nombres procedentes del programa de talentos de Sona La Dipu. Yo Diablo se convertían en los ganadores absolutos de Sona La Dipu 2018 con su demo "Solo", una colección de canciones al más puro estilo rockabilly. En la semifinal participaron otros grupos como Los Invaders o The Seafood Special, que también estarán en #Low2019. Los primeros presentando los temas bailables de "Jekyll and Mr Hyde", los segundos llevando al escenario "Broken Songs", un mini LP que destaca por su base acústica y sus melodías que pueden ir desde el country hasta el dream pop.

Esos nombres se unen a los ya confirmados New Order, Foals, Bastille, Vetusta Morla, The Vaccines o Cut Copy, entre otros, en lo que promete ser uno de los años con mayor diversidad musical de Low Festival.