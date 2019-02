La ilicitana Alba Reche se coloca número 1 en la lista de ventas española

Quedó en segundo lugar por muy poco pero la ilicitana Alba Reche siempre fue una de las favoritas del público que cada semana votaba entre los concursantes de Operación Triunfo de este año. Asi que había gran expectación ante la publicación de su primer disco que con el nombre de "Alba Reche, Sus Canciones" acaba de entrar directo al nº 1 en la lista de ventas española en su primera semana en el mercado. Un éxito que se veía venir por las grandes interpretaciones que Alba Reche hizo en algunos temas, sobre todo con "La Llorona" de Chavela Vargas o "She Use to be Mine" de Sara Bareille. Hace unos días estuvo firmando cientos de ejemplares de este trabajo en unos grandes almacenes de Elche, algo que fue el primer paso para su futura carrera musical.