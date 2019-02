Josep Lluís Sánchez Lizaso, editor: «La UA som referència europea en la formació d´especialistes en gestió pesquera»

Josep Lluís Sánchez Lizaso és catedràtic de la Universitat d'Alacant i secretari del departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada, director del màster en Gestió Pesquera Sostenible i president del Fòrum Científic per a la Pesca Espanyola a la Mediterrània.



P Per què la Universitat d'Alacant publica un llibre de pesca?

R En la UA s'ha fet recerca sobre la gestió del recursos marins des de fa molt anys, com tota la relacionada amb reserves marines i esculls artificials. Però a més de ser una de les línies de recerca destacades de la Universitat, actualment som referència europea en la formació d'especialistes en gestió pesquera. A diferència del que passa a Amèrica, Àsia o fins i tot a Àfrica, on moltes universitats tenen estudis de pesca, a Europa no sol ser així. La UA va apostar fa quasi deu anys per aquesta línia quan va establir el màster en Gestió Pesquera Sostenible, que ens ha situat en una posició capdavantera a Europa.



P Quin és l'objectiu central del llibre?

R Presentar la pesca a la Mediterrània des de diferents punts de vista. La pesca no sols és una activitat econòmica que actua sobre uns recursos naturals autorenovables, també forma part de la nostra història i la nostra cultura. El llibre presenta les perspectives dels pescadors, els gestors, els científics i les ONG. També intenta aclarir com s'estudien i es regulen les pesqueries i planteja algunes noves aproximacions per a la seua gestió.



P Penseu que la publicació del llibre ha tingut o pot tindre algun efecte positiu?

R El llibre està servint per a donar a conèixer el que fem en la UA tant en recerca com en formació pesquera en alguns ambients que no ens coneixien. Per altra banda, ha servit d'excusa per a obrir el debat sobre els reptes que tenim en la pesca a la Mediterrània en diferents poblacions on s'ha presentat el llibre. Esperem també que aporte aspectes positius als lectors que no són professionals del sector.



P Per què us vau animar a fer un llibre de divulgació?

R La universitat ha de fer esforços per a transferir el seu coneixement cap a la societat, i tots els llibres de la col·lecció l'Ordit van en aquesta direcció. És part de la responsabilitat que tenim davant la societat.



P La mar Mediterrània té futur?

R La mar Mediterrània té problemes, un d'ells es la sobreexplotació dels recursos, però també tenim contaminació i altres problemàtiques. La globalització i el canvi climàtic estan portant a la Mediterrània espècies invasores que posen en perill espècies autòctones i alteren els equilibris entre espècies. A pesar de tot, la Mediterrània té futur. Les poblacions es poden recuperar, com acabem de fer amb la tonyina, que fa uns anys estava en molt mal estat. Sabem millor que mai com solucionar els problemes i cal treballar per a aplicar les solucions.



P Quines mesures es podrien prendre per a protegir la biodiversitat i l'abundància de peixos en la nostra mar i evitar la sobrepesca?

R La situació actual dels recursos pesquers a la Mediterrània es deu, principalment, a la manca de col·laboració entre pescadors i científics. Quan científics i pescadors, amb el suport de l'administració, hem treballat junts, les poblacions han millorat i s'ha recuperat la rendibilitat del sector. En tenim bons exemples a la Mediterrània. Ara està discutint-se com canviar el model de gestió de la pesca a la Mediterrània incorporant la informació científica. Si ho fem, podrem evitar que continue reduint-se la flota. No es tracta de deixar de pescar, sinó de pescar millor.



P Són compatibles la pesca i el turisme?

R No sols són compatibles, sinó que són complementaris. D'una banda, el turisme augmenta la demanda de productes pesquers, cosa que fa que els preus milloren i es puga mantenir la rendibilitat del sector, malgrat que les captures no siguen altes. D'una altra, moltes poblacions costaneres de la Mediterrània no serien el mateix si no tingueren el seu port pesquer i tot el que va associat a ell. Malgrat que no està encara prou valorat, el món de la pesca contribueix a atraure turistes molt més enllà de la seua contribució gastronòmica. Iniciatives com la pesca-turisme posen en valor aquesta contribució.



P En què esteu treballant, ara?

R Acabem de presentar un informe al Parlament Europeu sobre la reforma de la política comuna de pesca a la Mediterrània que ha tingut una molt bona acollida. A més, estem rellançant el Fòrum Científic per a la Pesca Espanyola a la Mediterrània com a espai de trobada i debat sobre els reptes que tenim i com els podem fer front.