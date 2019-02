Tolerancia contra corrupción

La comedia más taquillera de este año, Campeones, un alegato por la tolerancia elaborado con mimo por Javier Fesser, y el inquietante thriller sobre la corrupción de Rodrigo Sorogoyen El reino parten como favoritas en la 33 edición de los Premios Goya, que este año se celebran en Sevilla.

Con ellos, una «rareza» que también ha cautivado al público, Todos lo saben, dirigida por un iraní ganador de dos Óscar, Asghar Farhadi, que cuenta en el reparto con un puñado de los mejores actores del momento: Penélope Cruz, Javier Bardem, Bárbara Lennie, Eduard Fernández y Ricardo Darín. Y dos propuestas indies, protagonizadas por gitanos.

Se trata de la historia de amor de dos jóvenes gitanas lesbianas, Carmen y Lola, de la vasca Arantxa Echevarría, y Entre dos aguas, un falso documental sobre dos hermanos gitanos con el que compite el catalán Isaki Lacuesta, director «maldito» nunca hasta ahora nominado a los Goya, pero acreedor de una treintena de premios, entre ellos, dos Conchas de Oro del Festival de San Sebastián

Pero no todos los directores que aspiran al Goya a la mejor película compiten por el premio a la mejor dirección; en esta categoría se cae el nombre de la única mujer que figura en la lista.

Porque en los Goya, como reflejo exacto de lo que pasa en el mundo -y en la industria del cine en España-, solo un 26,5 por ciento de potenciales ganadoras son mujeres.Y vuelve a ser sangrante la diferencia en las categorías «fuertes»: no hay nominadas en música, dirección de fotografía o animación y sólo un par de nombres arropan las candidaturas a montaje, sonido o efectos especiales.

Los brotes verdes asoman en el apartado de mejor dirección novel, donde tres de las cuatro nominaciones corresponden a mujeres: la bilbaína Echevarría, que repite opción a premio con Carmen y Lola, la navarra Ana Jaurrieta ( Ana de día), y la sevillana Celia Rico ( Viaje al cuarto de una madre). La cuarta candidatura es para los hermanos Esteban Alenda por Sin fin. «En cuanto hablamos de películas de grandes presupuestos, las mujeres desaparecen», precisa la presidenta de CIMA, Cristina Andréu, quien tiene claro que desde 1989, cuando ella misma fue nominada en los Goya con Brumal, «no hemos mejorado nada».En cualquier caso, las mujeres del cine no se rinden y este año volverán a revolear en el Palacio de Exposiciones y Congresos (FIBES) de Sevilla los abanicos rojos de la solidaridad, este año, «más que nunca», dice Andreu, «para que no haya ni una menos».

En cuanto a los actores y actrices protagonistas que pueden ganar este año son todos viejos conocidos; en el caso de los hombres, todos tienen ya goyas -Antonio de la Torre y José Coronado, uno cada uno; Javier Gutiérrez, dos, y Javier Bardem, seis-, y entre las mujeres, mitad y mitad.

Penélope Cruz ( Todos lo saben) podría convertirse, si gana su cuarta estatuilla, en la actriz más premiada del cine español, y Lola Dueñas ( Viaje al cuarto de una madre) se llevaría el tercero. Nawja Nimri ( Quién te cantará) conseguiría el primero, después de cinco candidaturas, igual que Susi Sánchez ( La enfermedad del domingo), dos veces nominada.

Las sorpresas este año vienen de la mano de competidores no profesionales que luchan por un premio revelación: Gloria Ramos ( Campeones), una joven con síndrome de Down, y las gitanas Zaira Romero y Rosy Rodríguez ( Carmen y Lola), que se enfrentan a Eva Llorach ( Quién te cantará), y entre los chicos, un bailarín, Carlos Acosta ( Yuli) contra otro gitano, Moreno Borja ( Carmen y Lola).

La gala en sí, con Andreu Buenafuente y Silvia Abril como maestros de ceremonia, se ha concebido como «un homenaje al cine español desde la comedia» y contará con las actuaciones musicales de Rosalía, James Rhodes y un trío formado por Rozalén, Amaia Romero y Judit Neddermann.



La alfombra roja y la gala a través de realidad virtual

RTVE permitirá ver la alfombra roja y la gala en realidad virtual a través de RTVE.es, YouTube y la nueva app RTVE VR. De 19.50 a 21.00 horas, La 1 no perderá detalle de la alfombra roja y de la llegada de los protagonistas, con Elena S. Sánchez, Carlos del Amor y Ana Ibáñez, junto al experto en moda Rafa Muñoz y el periodista José Carlos Fernández. Será a partir de las 22.00 horas cuando la gala de entrega, comentada por Carlos del Amor.