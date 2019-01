Second se suma al cartel del Spring Festival de Alicante

Second se suma al cartel del Spring Festival de Alicante

El grupo murciano Second se ha convertido en la nueva confirmación del Spring Festival 2019, que se celebrará en IFA el 24 y 25 de mayo. Su último disco es Anillos y Raíces. Second se une así a otros nombres como Love of Lesbian, Fangoria o Rozalén.