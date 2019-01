Cine en valenciano en la Sede de la UA en Alicante

Una nueva edición de Cinema en Valencià comienza mañana en las instalaciones de la Sede Ciudad de Alicante de la calle San Fernando, 40. El programa de proyecciones, dirigido principalmente a los más pequeños y sus familiares, contará con una total de siete proyecciones con entrada libre limitada al aforo.

Mañana viernes, 1 de febrero, arranca la nueva edición con la proyección de la película de animación infantil "Ballerina" (2017). La siguiente cita, el jueves 7 de febrero, se proyectará "Aprenent a conduir" (2015), no recomendada para menores de 12 años, única proyección que será a las 19:30 horas; "Capità Calçotes" (2017), también de animación infantil, llegará a la Sede el viernes 8 de febrero; y el s 14 de febrero se proyectará "Déu Meu, però qué t'hem fet" (2014), una peli para todos los públicos. "La professora d'Història" (2014), no recomendada para menores de 7 años, podrá verse el jueves 21 de febrero; "Cars 3" el 1 de marzo; y cerrará la programación "El Nadó en cap", el viernes 22 de marzo.

Este tradicional ciclo de Cinema en Valencià se organiza gracias a la colaboración del Servicio de Lenguas de la Universidad de Alicante, la propia Sede Universitaria Ciudad de Alicante, La Cívica - Escola Valenciana, el Institut d'Estudis Catalans y el proyecto UA en Valencià.