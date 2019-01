La Cinemateca vuelve los lunes a Alicante con una decena de documentales

La Fundación Caja Mediterráneo retoma la Cinemateca del Mediterráneo en Alicante, que a lo largo del próximo trimestre propone un ciclo compuesto por diez películas documentales.

Todos los lunes a las 20 horas, desde el 28 de enero y hasta el 8 de abril, el Aula de Cultura de Alicante acogerá la proyección de diez documentales que no se estrenaron en las salas comerciales de la ciudad. Todos los que no sean en castellano, se proyectarán en versión original subtitulada y la programación se centra en temáticas de concienciación social y medio ambiental, además de películas de marcado carácter biográfico.

La programación arranca el lunes, 28 de enero, con I am not your negro, en la que el escritor James Baldwin cuenta la historia del movimiento afrocamericano en la América moderna, mientras el 4 de febrero se podrá ver Steve McQueen: American Icon, dirigido por Jon Erwin y Ben Smallbone. El documental galo Demain se podrá ver el 11 de febrero y el 18 de febrero se proyectará Antonio Vega. Tu voz entre otras mil, un retrato íntimo y certero del cantante con aspectos desconocidos.

Las Maestras de la República, de la directora alicantina Pilar Pérez Solano, se podrá ver el 25 de febrero. A través de la recreación de la vida de una maestra de la época y mediante imágenes de archivo inéditas, descubre al espectador el legado que nos han dejado las maestras republicanas.

El resto de documentales que se podrán ver dentro del ciclo son Blackfish (4 de marzo), El viaje de la tortuga (11 de marzo), Nosotros alimentamos al mundo (25 de marzo), Nuestro pan de cada día (1 de abril) y Paisajes transformados (8 de abril).

Las proyecciones son a las 20 horas con entrada de 2 euros.