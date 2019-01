La Cinemateca vuelve los lunes con documentales

La Fundación Caja Mediterráneo retoma la Cinemateca del Mediterráneo, que a lo largo del próximo trimestre propone un ciclo compuesto por diez películas documentales que girará en torno al título "Por un mundo más social y sostenible".

Todos los lunes a las 20 horas, desde el 28 de enero y hasta el 8 de abril, el Aula de Cultura de Alicante acogerá las proyecciones de diez documentales que no se estrenaron en las salas comerciales de la ciudad. Todos los que no sean en castellano, se proyectarán en versión original subtitulada y la programación se centra en temáticas de concienciación social y medio ambiental, además de ofrecer películas de marcado carácter biográfico.

La programación arranca el lunes 28 de enero con "I am not your negro", En la que el escritor James Baldwin cuenta la historia del movimiento afrocamericano en la América moderna. Este documental ganó el premio BAFTA al mejor documental, entre muchos otros, y estuvo nominado al Oscar.

El 4 de febrero se podrá ver "Steve McQueen: American Icon", dirigido por Jon Erwin y Ben Smallbone y que, a modo de redención, presenta el éxodo de Steve McQueen desde la salud y el exceso hasta su búsqueda de fe y significado en la etapa final de su vida.

El documental galo "Demain" (Mañana), se podrá ver el 11 de febrero en el Aula de Cultura. Ganadora del premio César al mejor documental, en esta película parte de la publicación de un estudio que anunciaba la posible desaparición de parte de la humanidad de aquí a 2100. Cyril Dion y Mélanie Laurent, los directores, se propusieron, junto a un equipo de cuatro personas, iniciar su propia investigación en diez países para averiguar qué podría estar provocando tal catástrofe y, sobre todo, cómo se podría evitar.

El 18 de febrero se proyectará "Antonio Vega. Tu voz entre otras mil". Este documental sobre el cantante Antonio Vega (Madrid, 1957-2009) presenta un retrato íntimo y certero del hombre que a menudo decidió mantener su figura en la penumbra. La propia voz del cantante desvela aspectos desconocidos de su persona que nunca antes habíamos escuchado.

"Las Maestras de la República", de la directora alicantina Pilar Pérez Solano, se podrá ver el 25 de febrero. Este documental de 2014, a través de la recreación de la vida de una maestra de la época y mediante imágenes de archivo inéditas, descubre al espectador el legado que nos han dejado las maestras republicanas y que ha llegado hasta nuestros días.

El resto de películas documentales que se podrán ver dentro del ciclo son "Blackfish" (4 de marzo), "El viaje de la tortuga" (11 de marzo), "Nosotros alimentamos al mundo" (25 de marzo), "Nuestro pan de cada día" (1 de abril) y "Paisajes transformados" (8 de abril).

Las proyecciones de la Cinemateca del Mediterráneo tendrán lugar todos los lunes a las 20 horas en el Aula de Cultura de Alicante de la Fundación Caja Mediterráneo (Avda. Doctor Gadea, 1). Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Aula de Cultura antes del inicio de las proyecciones por 2 euros, y también está disponible un bono de 10 sesiones por 10 euros.



Programa

ENERO

DIA 28

I AM NOT YOUR NEGRO de Raoul Peck. 93m. 2017. EEUU – Francia (+12años).

Trailer: https://youtu.be/ufVpHAUmY9E



FEBRERO

DIA 4

STEVE MC QUEEN de Jon Erwin y Ben Smallbone. 130m. 2016. EEUU. (Todos los públicos).

Trailer: https://youtu.be/nnozm5AUhck

DIA 11

DEMAIN (MAÑANA) de Cyril Dion y Mélanie Laurent. 116m. 2016. Francia. (Todos los públicos).

Trailer: https://youtu.be/g0M1R3nhEtE

DIA 18

ANTONIO VEGA. TU VOZ ENTRE OTRAS MIL de Paloma Concejero. 124m. 2014. España (+12 años).

Trailer: https://youtu.be/8dyb7bn141g

DIA 25

LAS MAESTRAS DE LA REPÚBLICA de Pilar Pérez Solano. 63 min. 2014. España (Todos los públicos).

Trailer: https://youtu.be/FvGBJ23b83o



MARZO

DIA 4

BLACKFISH de Gabriela Cowperthwaite. 82 m. 2013. EEUU. (Todos los públicos).

Trailer: https://youtu.be/-HDMAlz4Kf0

DIA 11

EL VIAJE DE LA TORTUGA (2009) de Nick Stringer. 81 min. 2009. Reino Unido. (Todos los públicos).

DIA 25

NOSOTROS ALIMENTAMOS EL MUNDO (2008) de Erwin Wagenhofer. 95 min. 2008. Austria. (Todos los públicos).

Trailer: https://youtu.be/k9GNVPkCDlc



ABRIL

DIA 1

NUESTRO PAN DE CADA DÍA (2008) de Nikolaus Geyrhalter. 92 min. 2008. Austria. (Todos los públicos).



DIA 8

PAISAJES TRANSFORMADOS (2006) de Jennifer Baichwal. 80 min. 2006. Canadá. (Todos los públicos).