La animación digital y la música electrónica toman Las Cigarreras

ArtFutura, el festival de cultura y creatividad digital, se instala un año más en Las Cigarreras de Alicante con dos jornadas de new media, animación digital y música electrónica bajo el lema «Tecnología Humanizada».

Hoy, desde las 19 horas, se podrá asistir a la proyección de Premiere y Behind the Scenes, y al finalizar habrá un doble concierto de música electrónica con Miclono ( sintetizadores, samples y cajas de ritmos para melodías polifónicas experimentales ) y Dogma Cobra (ruidismo post-electrónico ejecutado con hardware electrónico). La Premiere de ArtFutura incluye selecciones de lo mejor y más impactante del programa de cada año: 3D Futura Show, Futura Graphics, Artworks, Behind the Scenes, Schools Futura? una introducción a las nuevas tendencias del festival. Al finalizar B ehind the Scenes, una nueva sección sobre los Making offs, esos mini documentales que explican los secretos detrás de la magia de los efectos especiales, los motiongraphics y la animación 3D. Incluye piezas sobre Mikros Image, Goodbye Kansas, ManvsMachine, Wow Inc. y otros.

El sábado, durante todo el día se proyectará todo el programa audiovisual de Artfutura, en horario de mañana y tarde. Y a las 20:30 horas, proyección del programa audiovisual: Futura Graphics. ArtWorks. Schools Futura. Todas las actividades son de libre acceso, hasta completar el aforo de la Caja Negra de Las Cigarreras.