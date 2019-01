The Vaccines, Viva Suecia, Vera Green y The Limboos se unen al Low Festival

Once nuevos nombres aterrizan en el Low Festival 2019, que se celebra en Benidorm del 26 al 28 de julio. The Vaccines es el primero de ellos. La banda londinense era una deuda pendiente del festival con su público y pisará por fin Benidorm para repasar su arsenal de hits guitarreros: desde los seminales If You Wanna o Post Break-Up Sex hasta su recentísimo All My Friends Are Falling In Love. Rex The Dog, Viva Suecia, Mucho, The Limboos, The New Raemon y Vera Green están también entre las 11 nuevas confirmaciones.