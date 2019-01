Busot convertirá en museo el taller del pintor alicantino Enrique Lledó

El Instituto Gil-Albert proyecta hoy en Busot un documental sobre Lledó y dos de sus hijas hablarán de su padre

La casa-estudio que el pintor Enrique Lledó (Mutxamel, 1923-Alicante, 2013) tenía en Busot se convertirá en casa-museo en los próximos meses gracias al acuerdo que hoy firman la Asociación Cultural Enrique Lledó, creada por su familia, y el Ayuntamiento de Busot, de cesión del inmueble para abrirlo al público.

El fin es que el espacio sirva para divulgar la figura de este pintor paisajista de rincones de la provincia y maestro del color de estilo impresionista, y de su obra, además de mostrar el interior de esta casa del siglo XIX, que se mantiene intacta sin ninguna reforma y cuidada con amor de coleccionista con numerosos objetos antiguos.

Ubicado en el centro histórico de Busot (calle Dr. Brotons, 11), este lugar que la familia compró en 1971 era utilizado por Lledó, que vivía en Alicante, como refugio creativo y punto de inspiración y aquí se mantienen sus pinceles y caballetes, una veintena de lienzos, muchos sin terminar, y hasta la bata que usaba para pintar.

«El plan es tener una exposición permanente con obras de mi padre en cada habitación e ir cambiándolas cada año», apunta Berta Lledó, la hija pequeña del artista que, junto con sus hermanas María José, Lucrecia, Amelia y Enrique, se ofrecen a realizar visitas guiadas en los primeros meses de apertura al público.

«Para nosotros es un proyecto muy bonito y creemos que la obra de mi padre no puede tener mejor marco que este, ya que la casa en sí misma tiene también mucho interés y puede ser atractiva para ser visitada por un público más amplio, no solo el interesado en la pintura», señala Berta, que lamenta que su madre, Josefina Solbes, no pueda verlo materializado tras fallecer el pasado mes de noviembre, «pero estaba muy ilusionada».



200 obras guardadas

La familia de Lledó guarda aún unas doscientas pinturas de su padre, a quien le costaba desprenderse de sus obras. Los hijos realizaron un llamamiento a las instituciones sobre su legado tras su fallecimiento –sin eco en el Ayuntamiento de Alicante ni en el Consorcio de Museos– y de ahí surgió la creación de la asociación cultural. Este acuerdo de cesión del espacio al ayuntamiento de Busot que se firma hoy es el fin de un proceso iniciado hace más de dos años con el alcalde, Alejandro Morant, quien consideró «un orgullo» poder materializar este proyecto.

«Estamos muy contentos, encantados de que esta casa forme parte del itinerario turístico del casco urbano, que tiene el Museo Etnográfico a 40 metros, el de la Música a 60, la iglesia a 70 y el castillo a 80 metros», destacó el alcalde que contempla iniciar las visitas a partir de Semana Santa.

El edil de Cultura, Vicente Iborra, indicó que la cesión de la casa es gratuita por cuatro años y que, tras realizar algunas pequeñas obras necesarias y quitar algunos elementos del interior, se instalarán paneles informativos con algunas explicaciones y se prevé incorporar un audiovisual sobre Lledó en la entrada. Iborra añadió que «el objetivo es que todos los fines de semana esté abierto, luego iremos viendo, pero es fácil que tenga 3.000 o 4.000 visitas al año».



El Gil-Albert proyecta un documental del artista

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert proyecta hoy en la Casa Cultura de Busot un documental sobre Enrique Lledó a las 19.30 horas, al que seguirá una charla con las hijas del pintor Amelia y María José Lledó Solbes. En este mismo espacio se firmará después el acuerdo de cesión de la casa-estudio al Ayuntamiento.

Este documental forma parte de los realizados por el Gil-Albert entre los años 70 y 80 para la serie Pintura y pintores alicantinos, filmados en súper 8 dentro del proyecto Aula de Cine que coordinaba Ramón Clemente y que recientemente han sido digitalizados. Los originales –un total de 21 audiovisuales– han sido donados a la Filmoteca Valenciana para su conservación.

En este caso, el de Enrique Lledó tiene una duración de veinte minutos y fue dirigido por Baldomero Reig y Enrique Vidal, con guion de Tomás Martínez Blasco. En él aparece también la casa-estudio de Busot.