Algèria, el país més extens d'Àfrica i el desé del món, amb una població de vora quaranta milions d'habitants, és alhora un país berber, àrab, musulmà, africà i, en definitiva, mediter- rani. Les grans reserves naturals de gas i petroli que conté li permeten tindre el pressupost més gran d'Àfrica del nord.

Al llarg de la història, però amb especial intensitat durant el segle XX, la vinculació entre Algèria i el País Valencià ha sigut constant (no oblidem que és el país més pròxim a nosaltres des del punt de vista geogràfic); a pesar d'això, per a la majoria dels nostres joves, Algèria és una gran desconeguda.

Aquest és un llibre col·lectiu de marcada vocació divulgativa en el qual autors de les dues ribes –professors universitaris o experts– presenten aspectes diversos d'Algèria (la història, la cultura, l'economia, el turisme, l'educació, el sistema polític i les llengües, entre altres) amb el propòsit d'acostar el lector actual a la realitat algeriana i estimular el coneixement del país magribí.



Jorge Olcina (UA) Rafael Bustos (UAM) Érika Cerrolaza, Hany El Erian El Bassal (UA) Josep Antoni Ybarra (UA) Dalila Azzi-Hacen, Mohamed Benaicha (CNASAT Algèria) Nouhad Laidouni, Carlos Álvarez i Diana Gil (UA) Eva Lapiedra (UA) Inmaculada Garro (UA) Mohamed-Amine Khelifa (Universitat d'Orà 2) Pablo Rosser (Aj. d'Alacant) Daniel Climent (divulgador) Carles Martín (UA) José Ramón Valero (UA) Lamine Benallou (Universitat de Mostaganem) Àngela-Rosa Menages i Joan-Lluís Monjo (prof. d'institut) Luis F. Bernabé (UA) Magdalena Martínez (UA) Fernande Ruiz (UA) Aissa Rasselma (Universitat d'Orà 1) Raquel Romero (Instituto Cervantes).

Presentació, per Manuel Palomar, rector UA

Algèria: Una mirada des de les dues ribes és un llibre que us resultarà pròxim. I això és molt apropiat perquè, precisament, té la intenció d'apropar. La costa algeriana, la seua franja costanera, on habita la major part de la població del país, és a escassos 300 km del port d'Alacant. La curta ruta marítima que ens separa ha sigut recorreguda infinitat de vegades des de temps remots. La nostra costa, i Alacant en particular, està molt vinculada a Algèria per la història, el comerç, les migracions, la geografia, l'agricultura, el clima, les plantes i, sobretot, pel mar Mediterrani.

Malgrat això, tot el que acabe de dir tendeix a deixar-se de banda, principalment en aquesta època de xocs, diferències ideològiques i religioses i altres conflictes; una època que, no siguem ingenus, té l'origen en un passat en què tampoc no van faltar les disputes. Per això, redescobrir Algèria i la nostra història comuna és important: l'objectiu d'aquest llibre.