La Luna se tiñe de rojo

La Luna se teñirá de rojo esta próxima madrugada en el que será el único eclipse total que se verá desde España, al menos hasta mayo de 2022, un fenómeno que atraerá a aficionados y astrónomos y que siempre es mejor observarlo en zonas altas y alejadas de la contaminación lumínica. Popularmente este tipo de eclipses se conocen como «luna de sangre». Pero lo cierto es que la Luna adquiere una tonalidad rojiza porque la atmósfera terrestre filtra todos los componentes de la luz blanca solar y la luz roja es la única que llega al satélite. Mario Tafalla, del Observatorio Astronómico Nacional, explica que es precisamente esa luz roja la que provoca que la luna se vea de ese color rojizo.

Un eclipse lunar se produce cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, bloqueando que los rayos solares puedan llegar al satélite, y el del lunes coincide con lo que se conoce como «superluna», aunque este no es un término astronómico. Esto ocurre cuando, además de estar en fase de Luna llena, el satélite terrestre se encuentra en su punto más cercano a la Tierra o perigeo, apunta Tafalla, quien no obstante advierte de que a simple vista una persona no puede apreciar una diferencia de tamaño.

En España, el fenómeno comenzará a las 3.30 horas, «pero no será visible hasta alrededor de las 4.30, cuando se empezará a observar una sombra en el satélite, como un mordisco». El máximo se alcanzará a las 5.39 de la mañana y durará aproximadamente una hora, seguido de otra etapa parcial (con solo una parte de la luna en sombra) hasta las 7.47. En el caso de la Comunidad Valenciana, la franja central para observar el eclipse total se extenderá de las 5.43 a las 6.37 horas. América será el continente que gozará de un mejor horario para observarlo y donde mejor se podrá será en la zona del Caribe. El eclipse también podrá verse en el oeste de Europa en todas las fases.

Para disfrutar del eclipse no es necesario un telescopio ni gafas especiales como ocurre con los eclipses solares. No obstante, Tafalla alertó que «lo ideal es verlo en un lugar oscuro, aunque la Luna es muy brillante y podrá verse también en las ciudades». La visibilidad del eclipse también podría verse afectada por las nubes y precipitaciones que se prevén en la Comunidad Valenciana durante el día de hoy, según la Agencia Estatal de Meteorología.

Existen otros factores que pueden interferir en el eclipse, como los niveles de contaminación que pueden provocar que, durante el fenómeno, la Luna se observe de un rojo más oscuro en las ciudades, explicó Miguel Rodríguez, del canal de divulgación sky-live.tv. «Las erupciones volcánicas terrestres también pueden influir en la oscuridad de la Luna -detalló Rodríguez-. Es posible que la reciente erupción del volcán siciliano Etna haya provocado una cantidad de polvo en suspensión que afecte al color del eclipse». Quienes no puedan verlo en el exterior tienen la opción de acudir al canal de divulgación sky-live.tv, el cual retransmitirá en directo el eclipse desde el Observatorio del Teide junto al conocido divulgador de Youtube José Luis Crespo del canal Quantum Fracture de Youtube.

Los próximos eventos astronómicos de 2019 en el mundo incluye también dos eclipses de Sol -no serán visibles en España-, y un eclipse parcial de Luna el 16 de julio, que se verá en la península aunque será menos espectacular que el de este fin de semana. El siguiente eclipse con las mismas características que las de este lunes -lunar total- se producirá en noviembre de 2021, aunque no se podrá ver desde España y habrá que esperar hasta mayo de 2022 para poder ver uno.