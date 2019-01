Lorca «vuelve» a EE UU

Pocas veces un cómic se cuela en lo más alto del ámbito académico y universitario, aunque la novela gráfica del alicantino Carles Esquembre, Lorca: Un poeta en Nueva York, está derribando precisamente estos muros a partir de su estudio por parte de la Universidad Estatal de Utah, en Estados Unidos, dentro del seminario internacional «Spanish graphic novel» («España gráfica: Desarrollos recientes en la narrativa gráfica española»). Organizado por los profesores Collin McKinney (Universidad Bucknell) y David Richter (Universidad Estatal de Utah), estas jornadas abordarán la adaptación de la obra lorquiana en el cómic por parte del dibujante y guionista alicantino, especialmente compleja en el legado literario de Lorca, y que por otro lado ha originado numerosos elogios por parte de la crítica especializada norteamericana.

«He trabajado Lorca en los últimos 15 años, y me quedé completamente alucinado por la habilidad de Esquembre de traducir en imagen visual la poesía y biografía de Lorca. Los poemas de Poeta en Nueva York son textos difíciles, pero la obra de Esquembre hace que cobren aún más vida, textura, densidad y tono. Es un libro realmente excelente y me captó mucho la atención», indica David Richter, de la Universidad Estatal de Utah, autor del libro García Lorca at the Edge of Surrealism, quien admite la magnífica resolución de Esquembre en el tratamiento gráfico de las poesías visuales de Federico García Lorca para su cómic.

« Poeta en Nueva York tiene imágenes a veces irracionales y difíciles de interpretar. Pero ese mismo desafío interpretativo también ofrece una riqueza productiva y un espacio amplio para la imaginación por parte del ilustrador para su labor artística. Es allí justamente donde la contribución de Esquembre ofrece tantas nuevas posibilidades para la consideración de la creatividad de Lorca. El medio de cómic ofrece al ilustrador la posibilidad de dar una interpretación más visual al texto poético, lírico y literario», señala David Richter, quien acudió al Congreso de Unicómic de la Universidad de Alicante para exponer una ponencia académica precisamente por el «mundo» creativo de Carles Esquembre.

Por su parte, Esquembre señala que ya se está trabajando en la traducción al inglés del cómic, y que próximamente se lanzará este con un sello editorial de Estados Unidos. Para Esquembre, la clave del éxito del cómic en Estados Unidos es la vigencia del mensaje de Lorca en nuestros días. «El impacto de su poesía, de un libro como Poeta en Nueva York, es de un revolucionario, de un visionario de la extrema violencia, del entorno social y político que vivimos y sufrimos, de la inmigración, las minorías raciales. Todo cuanto él denunciaba todavía permanece», concluye.