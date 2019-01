PhotoAlicante mira al cuerpo

La colección de Pilar Citoler y una muestra colectiva de EE UU, entre las novedades.

El cuerpo, la relación que mantenemos con él desde el punto de vista estético, social y psicológico, será el objeto de deseo este año de PhotoAlicante, el Festival Internacional de Fotografía que se celebrará en Alicante del 7 de marzo al 1 de abril y que tiene como lema The power of the body.

Alrededor de lo corpóreo se armará esta nueva cita con la fotografía contemporánea que en su sexta edición reunirá obras de alrededor de 80 autores, entre exposiciones individuales y colectivas, según avanzó ayer Leónidas Spinelli, director de este festival, que este año retrasa una semana su inicio para evitar coincidir con la feria de arte ARCO en Madrid.

El pistoletazo de salida de PhotoAlicante será el 7 de marzo en la Caja Blanca de Las Cigarreras con la inauguración de una de las mayores muestras del certamen fotográfico, la perteneciente a la Nueva Colección Pilar Citoler, que bajo el título de Espejo personal de una generación mostrará algunas de las fotografías más destacadas de estos fondos privados, comisariada por Alicia Ventura.

La coleccionista Pilar Citoler, que creó un premio de fotografía con su nombre, donó hace cinco años su colección de arte contemporáneo de más de 1.200 piezas al Gobierno de Aragón. Tras esta cesión, comenzó a crear la Nueva Colección, que cuenta con un significativo número de fotografías de artistas nacionales e internacionales.

Esta es la primera vez que se exponen imágenes de estos fondos en PhotoAlicante, que en anteriores ocasiones ha albergado colecciones de las fundaciones Telefónica, Caja Mediterráneo, Banco Sabadell, así como la Colección DKV o la Colección de Fotografía Alcobendas.

Otra de las novedades de este año es que el festival se abre al intercambio internacional y por primera vez se expondrá en Alicante una muestra colectiva de fotografía de otro país.

En esta caso, se trata de una exposición que se instalará en la sala B de la Lonja de Alicante, en colaboración con el Museo Dorcam (Doral Contemporary Art Museum) cerca de Miami (EE UU), la FIU (Florida Internacional University) y la galería Concrete Space, todo ello en el estado de Florida. Posteriormente, PhotoAlicante expondrá allí algunos de los trabajos nacionales que se muestren aquí este año.

El festival, que el pasado año extendió sus ramas al ámbito académico con la celebración del primer Congreso Internacional de Fotografía Contemporánea (BePhoto), continuará con la segunda edición, que también se celebrará en Las Cigarreras. Concentrado en un fin de semana, el congreso pretende introducir a autores, críticos, editores o investigadores en el debate acerca de los diferentes estados en los que la fotografía se encuentra y aportar claves para su futuro.

PhotoAlicante desplegará entre 16 y 17 exposiciones por la ciudad de Alicante y dos de ellas en Sant Joan d'Alacant, municipio que se incorporó al festival el pasado año. Espacios nuevos como Grupo Salvaje –un local de coworking en la antigua tienda de enmarcado Rampa, en el Pla, que acogerá una exposición sobre la noche–; o el estudio de tatuajes y galería de arte SoulPeckers Tattoo & Gallery, en la calle Pintor Murillo, suman sus instalaciones por primera vez, al igual que el Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo, que acogerá una exposición sobre la mujer de la asociación de Escritores de Luces de la Universidad de Alicante. El MACA, Casa Mediterráneo, MUA, Ámbito Cultural El Corte Inglés, The October Press, La Peluquería, Freaks Arts Bar, Santamaca, Mery Crocket y El Claustro son otros lugares de exposición ya habituales.

Entre los fotógrafos que mostrarán sus trabajos al público figuran Cristina Núñez Salmerón (Figueras, 1962), Manu Arregui (Santander, 1970), Carles Generó (Vic, 1987), Verónica Fieiras o Gema Polanco.

El festival servirá de lugar para la realización de talleres, visionado de portfolios, conferencias y otras acciones relacionadas con la fotografía, entre las que está previsto poner en marcha una furgoneta que recorrerá los barrios de la ciudad realizando fotografías a los vecinos.