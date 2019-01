Los collages que dan la vuelta al mundo son de un crevillentino

Los collages del crevillentino Naro Pinosa impactan sobre las conciencias cuando persiguen un fin reivindicativo, pero impactan igualmente por la originalidad y creatividad con que están alineadas. Afloran frescura y se encaminan directas al pensamiento del espectador «en la sencillez del significado que puede darte una foto», comenta.

Trabajador social de Cruz Roja en Crevillent, y de formación autodidacta, llevado exclusivamente por la curiosidad y el entretenimiento, la obra de Naro Pinosa ha seducido al cineasta Paco León (colaboró en los créditos para la película Kiki, el amor se hace) e incluso ha sido expuesta en el Festival de Cine de Tribeca en Estados Unidos (fundado por Robert de Niro). También ha colaborado con el Festival de Cine de Guadalajara, en México, y en la actualidad trabaja en una línea de moda con un diseñador italiano. Además, ha expuesto en medio mundo, en Nueva York, California, Barcelona, Madrid o Sídney, aunque de momento no lo ha hecho ni en Alicante, ni en Elche ni en ninguna otra localidad de su provincia. Eso sí, buena parte de su colección está disponible en Instagram.

«Bueno, ahora tengo la que es mi quinta cuenta, creo. Porque dos me las piratearon y me llegaron a pedir 1.000 dólares por recuperarla. Y por supuesto no pagué, claro. Y otras dos me las cerraron por 'contenido explícito'. Llegué a tener 500.000 seguidores», indica Naro Pinosa, quien asegura que el calificativo de «artista» le viene grande, y por el que siento mucho respeto, cuando él solo ha querido disfrutar y jugar con las imágenes que se forman en su cabeza hasta deparar estos rompecabezas de genialidad.

«Lo cierto es que no soy muy consciente de lo que he hecho y hasta dónde he llegado, porque sigo levantándome todos los días para ir al trabajo, y mi vida en realidad sigue siendo la misma. Eso sí, ahora viajo más», confiesa Naro Pinosa, con una temática de collages amplia, que va de lo político, sexual, religioso hasta lo más creativo y sensual.

Con referentes como Raúl Rosillo, Ignacio Monreal o Josep Font, a las influencias de la cultura pop con estrellas como Lady Gaga, el éxito de Naro Pinosa solo se entiende en la catapulta de las redes sociales e internet, ya que «en los circuitos tradicionales nunca me habría dado a conocer».

«Nunca creí que expondría en Nueva York con obras que he hecho desde el sofá de mi casa», agrega.