Más curiosas curiosidades ortográficas y gramaticales

1. Las letras llamadas «paloseco» por la RAE son las que llamamos en plan internacional «sans serif», las letras sin trazos que coronen sus extremos, esos trazos que se llaman terminales, remates, gracias, patines o serifas. «No me escribas con patines», y a ver qué cara pone el otro. Por cierto, busque «paloseco» en el diccionario de la RAE y se llevará una sorpresa.

2. La letra pequeñita que acompañan a algunas abreviaturas tiene nombre, incluso nombres: volada, voladita o superíndice. La forma «Mª» está escrita con eme mayúscula y voladita. Qué guapo.

3. Si en mensajes electrónicos no puede usted escribir letra cursiva o negrita y siente la irreprimible necesidad de ponerlas, no hace falta que cambie de móvil: teclee un guion bajo y un asterisco respectivamente. Así: una _fashion victim_; te he dicho que *no*.

4. ¿Quiere más palabras y expresiones molonas usadas en ortotipografía? He aquí unas cuantas: elzevarianas, cuadratín, cornisa, pie de figura, remisiones, párrafo en bandera (que es el alineado a la izquierda y desigual en la derecha, lo detesto), línea viuda (cuando la última línea del párrafo pasa a la página siguiente y que veo tan feo) o línea huérfana (cuando al final de página aparezca una línea sola del párrafo siguiente, tan descuidada la cosa).

5. Resulta que redacto un texto que lleva unos cuantos folios. Y me atormentan las dudas: ¿debo escribir el número de página en aquellas que no tengan texto?, ¿y en las portadas?, ¿y en las páginas de la dedicatoria o en las que van en blanco por cortesía? De forma breve y sencilla le responde la RAE: a todo que no.

6. Para aparentar nivel, no faltan quienes escriben «et alia» cuando quieren decir «y otros»: «Cervantes, Lope de Vega et alia». Ay, qué modo de enseñar la patita presumida... y errada. No lo haga usted: escriba «et alii» y abrévielo si quiere como «et al».

7. ¿Llama usted almohadilla al símbolo #, que precede a un «hashtag» (ese palabro que ya pronunciamos con jotas apabullantes: «jastaj»? Hace bien. Pero si lo llama «numeral», también es correcto.

8. Si no puede escribir esa eñe tan española, ponga una ene, qué se le va a hacer, aunque por ello comunique a una amiga que está leyendo Cien anos de soledad... Ocurre como cuando no entra la tilde por más que tecleemos: prescinda de ella, qué se le va a hacer también. Sobre todo no ande con (`) ni con (¨).

9. La RAE recomienda reírse con comas en los guasaps: ja, ja, ja, ja. Pero enseguida duda de su propio criterio y admite que, así escrito, puede sonar la risa sana a sarcástica risa. O sea, que vale el jajajaja de siempre.

10. No repita y repita signos de exclamación e interrogación al buen tuntún. Abandone el ¿¿¿¿¡¡¡¡¡Por qué a mí!!!!!???? Y no alterne en plan ¿¡¿¡¿Por qué a mí?!?!?. Hágalo un máximo de tres veces y en orden: ¿¿¿¡¡¡Por qué a mí!!!???

11. Todos nos equivocamos en los mensajes o el corrector automático nos juega malas pasadas. Queremos escribir «tengo una cita con tu hermana» y enviamos «tengo una cata con tu hermano». ¿Cómo subsano el error? Con otros dos textos y un asterisco: escriba *cita en el primero y *hermana en el segundo. Y confíe en que nuestro interlocutor conozca la presente regla.

12. ¿Significa lo mismo emoticono que emoji? Dice la RAE que bueno, que sí, que vale. Originalmente, el primero era una combinación de signos y letras: --´--,--@ para representar una rosa. Y los emojis eran imágenes o iconos digitales. Pero eso, que bueno, que sí, que vale llamarlos igual.

Curiosidades finales de la lengua

1. Escribimos «dile», «diles» o «dale» y «dales», con el pronombre dentro de la palabra. ¿Valdría entonces «salle al encuentro» y «salles al encuentro»? No y no: impronunciable. Dé un rodeo y diga «sal a su encuentro».

2. No pronuncie azvertir, que es vulgar. Ni ijnorante o inorante. Ni psicología ni psoriasis prescinda de la pe. Ni elezión ni elezzión. Ni ésito. Relaje la pronunciación, tampoco exagere.

3. Elocución es «una buena manera de hablar». No ametralle como tantos reporteros televisivos excitadísimos: «hablar con excesiva rapidez puede suscitar en el oyente distintas impresiones sobre la personalidad o la actitud del hablante»: inestabilidad emocional, nerviosismo o tensión, egoísmo pelmazo, prisa, enojo o desacuerdo.

4. ¿Saben lo que significa una «pausa llena»? La que usamos para ganar tiempo alargando una vocal o murmurando o entremetiendo una palabra. Esa «e» de «Ayer por la tarde, eee, no recuerdo?»; ese «mmm?»; ese «estooo?»: pausas llenas.

5. Para la RAE, intensidad y volumen al hablar es lo mismo. Pidamos al gritón que baje la intensidad o que baje el volumen. No hablemos «a grito herido», como protestaba León Felipe.

6. ¿Le dio una hemiplejia o una hemiplejía? ¿Pertenezco a la élite o a la elite? ¿Hablé con un travesti o con un travestí? ¿Fui de turismo al Everest o al Éverest? Use la forma que desee: valen todas.

7. ¡Ay, qué dolor producen cada vez más muchos medios orales de comunicación, la tele sobre todo! No sé en qué siniestras academias de prosodia -arte de pronunciar bien al hablar- han estudiado. Realzan sílabas o palabras cuando no hay por qué: por ejemplo, en la frase «el crimen cometido en la casa de uno de ellos», cargan la voz sobre «cri» y sobre «casa», como si fuesen los elementos más destacables de lo que narran. O sobreacentúan, convirtiendo sus parlamentos en una carrera de obstáculos: por ejemplo, en «iniciaron conversaciones», machacan en «con» y en «sa» a tope. Y el horror: la acentuación tan abrumadoramente frecuente de elementos átonos, de elementos que nunca llevan acento prosódico: esa «de» y esa «las» sobresaltantes en «son datos de las asociaciones vecinales». Son esos malditos acentos enfáticos que les deben sonar muy cultos a sus perpetradores y son una memez incomprensible: por ejemplo, «las informaciones en este sentido no lo avalan», dando la matraca tamborilera con in, es, ti, lo, va? y lo que haga falta.

8. Y aquí va la traca final del Libro de estilo de la RAE, recién salido. Escriba aberzale y no abertzale. A bordo y no abordo. No es lo mismo un adagio refranero que un «adagio» musical (que, por cierto, se pronuncia adayo). Adolecer no significa lo mismo que carecer. Vive en un apartotel y no en un apartahotel. Biempensante y no bienpensante. ¿Desarrapado?, ¿desharrapado?: ambas valen. Dizque significa «al parecer», «presuntamente». Espóiler no viene en el diccionario, pero se permite, aunque –dice la RAE- mejor sería «destripe»; por lo tanto, si chafo la intriga a los amigos contándoles que el asesino es el mayordomo, soy un «destripador», aquí donde me ven. Hago como los académicos y no beba «gin tonic»: ellos beben, en todo caso, yintónic, aun no habiéndolo aún incluido en el diccionario. Si en América le piden que haga un identikit, no se asuste: solo es un retrato robot. Lívido era morado y ahora también es pálido: así que si digo que estaba lívido no hay modo de que me entiendan cómo estaba. No escriba «maître»: la Docta Casa le recomienda «metre», y que allá se las componga usted. Se persigna, no se presigna. Mejor quivi que kiwi, de verdad. Y rocanrol que rock and roll o rock. Vale pronunciar Sahára. Selfi no selfie: y se propone autofoto. No hay status quo; hay statu quo. En España, el tiroides; allende los mares, la tiroides. El ballenato oía vallenatos tiene sentido. Por fin vale guasapear. Y yutubero, mejor que youtuber. Ya saben.