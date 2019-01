El cineasta Ángel Gómez dirigirá en Hollywood la película de terror «Behind»

El cineasta Ángel Gómez Hernández, formado en los antiguos estudios de Ciudad de la Luz de Alicante, dirigirá este año en Hollywood la película Behind, un largometraje de terror basado en su corto del mismo nombre que escribió y dirigió en 2016. Según informó el cineasta, la cinta será producida por el director, productor y guionista norteamericano Sam Reimi, creador entre otros títulos de la trilogía de Spiderman.

El estudio internacional Lionsgate promueve el proyecto, que cuenta con la producción de Scott Glassgold y el guión de Zak Olkevickz. Behind retrata la situación de terror psicológico de una mujer en el interior de una casona antigua, después de que una anciana le haya asegurado ver a un hombre de aspecto terrorífico pegado a su espalda. «El espectador va a ser como si viera el universo de Behind de primeras, porque aunque reconocerá muchos elementos de la historia, se desarrolla mucho más de lo que permite un corto y cuenta con un componente dramático que me interesa mucho en esta historia», señaló Angel Gómez.