«He estado tres veces ante un juez y todas en los últimos años»

El Gran Wyoming actúa con Los Insolventes esta noche en la Sala The One de San Vicente del Raspeig.

El Gran Wyoming lleva 13 años al frente de El Intermedio pero otros 40 pegado a la música, primero con el Maestro Reverendo y Paracelso y ahora con Los Insolventes, con quienes toca esta noche en The One de San Vicente del Raspeig. Él confiesa que el rock and roll le sirve de terapia para afrontar cada día las malas noticias que da en su programa y las frecuentes visitas al juzgado por culpa del humor

P Lleva ya cuarenta años en esto de la música, como quien no quiere la cosa.

R Efectivamente, y además gracias a la música me mantengo eternamente joven, es el elixir de la felicidad total. Me siento exactamente igual que cuando empecé hace cuarenta años.

P Dentro de su banda, ¿diría que es de los mejores 0 de los peores músicos?

R Hombre, yo soy el frontman, el que está delante dando la cara, y probablemente sea de los peores, pero no tengo ningún problema con eso (risas). Eso le pasaba a Frank Sinatra, que llevaba una orquesta de 40 músicos que eran 40 maestros; no me comparo con él pero esto es así. Solo faltaba que llevara a músicos peores que yo, entonces estaría haciendo el primo. Tienes que llevar musicazos que te dan la cobertura para poder disfrutar, porque si tengo yo que tirar del carro estoy vendido.

P Con Los Insolventes tocan versiones de otros grupos y clásicos del rock. ¿Qué repertorio preparan para hoy en Alicante?

R Es un repaso por la música que nos gusta a nosotros –el rock, el rock and roll, desde los orígenes, de finales de los 50 y 60 hasta nuestros días, de todo tipo de bandas americanas, españolas o inglesas– y lo hacemos más o menos en orden cronológico. Vamos creciendo hasta que acabamos a toda castaña.

P ¿Le gustaría un día a dejarlo todo por la música o sería insolvente?

R Sí, sí. De hecho, la música es mi gran pasión, independientemente del escenario. Yo en mi casa estoy todo el día agarrado a una guitarra tocando, y estudiando también porque en la música siempre estás a cero, cuando te crees que sabes algo siempre tienes un trabajo inmenso por hacer, pero es tan gratificante...

P ¿El Wyoming guitarrista y cantante es diferente del presentador y humorista?

R No, es la misma persona. Uno hace esas cosas porque también hace las otras, y te lo tomas todo más o menos igual.

P ¿Pero disfruta más en el escenario?

R Es que en el escenario cada día la experiencia es distinta y es muy difícil de explicar. Cuando tocas con cinco personas y das un sonido en un segundo, el nivel de concentración que exige es espectacular: si parpadeas se ha ido el grupo a otro lado, pero también te lo pasas muy bien y es muy satisfactorio, la adrenalina empieza a segregarse porque exiges mucho a tu cabeza. Y cuando terminas de tocar no puedes acostarte, si te metes en la cama te quedas mirando el techo cuatro horas.

P El público que va a verles ¿es compartido con el de El intermedio ?

R Sí, lo que vende las entradas es la fama. La gente sabe que va a ver a una persona que es famosa y lo que tiene de bueno es que el público ya está a favor de obra, porque el que piensa que eres un imbécil no va a pagar dinero por verte, así que la gente que viene ya tiene una relación afectiva previa. Para nosotros eso es positivo porque nos permite trabajar tranquilos y disfrutar más. Y tengo que decir que no defraudamos, repetimos muchísimas veces en las mismas plazas.

P ¿La música es el antídoto para dar cada día malas noticias en televisión?

R Exacto, es mi terapia absoluta. Porque lo de las noticias, al final, te acaba frustrando. Llevamos 13 años con las mismas caras, con los líos en los que se mete uno sin querer, que por cualquier tontería te complican la vida...

P Pero hay Intermedio para rato, ¿no? R Bueno, yo ya empiezo a pensar en el retiro, por la edad (risas) y por hacer otras cosas.

P Y por Sandra Sabatés [copresentadora del programa], que se lleva los premios Ondas.

R Claro, me los roba. Me ha eclipsado totalmente y eso no lo puede llevar bien un ídolo de masas como yo.

P Le tengo que preguntar por el acuerdo del PP con Vox. ¿Le preocupa que se banalice a la extrema derecha?

R Sí. A ver, España siempre ha sido una excepción, en todo. Para empezar, es el único país donde el fascismo triunfó mientras en el resto del mundo fracasaba y permaneció cuarenta años, con sus secuelas. Esto simplemente es una muestra de un mito inventado que llamaron Transición, y es que Franco se muere en 1975 y que con él mueren cerca de 30 millones de franquistas que había en este país. Porque eso era así, la resistencia era muy pequeña y era un trabajo de auténticos héroes. Muere Franco pero el poso estaba ahí y no se quería sacar, y esto es ahora una consecuencia de aquello. Aznar es fan de Vox y ha sido presidente de la nación. Y todo Vox, todo Vox, viene del Partido Popular. Esto es simplemente una salida del armario de una cosa que estaba ahí escondidilla. De hecho, [Pablo] Casado está mosqueado porque le están quitando un electorado que tenía el partido siempre. Y lo que también es singular es que de alguna manera esta gente reivindica a unos señores que en otros países serían considerados criminales de guerra. Aquí se habla de Queipo de Llano o del general Mola como si fueran personas normales y eran auténticos criminales de guerra. Eso no lo digo yo, lo dice la historia, menos la historia española, claro.

P ¿Le molesta haber tenido que pedir disculpas por el chiste de la bandera con Dani Mateo?

R Eso no hubiera sucedido nunca antes, jamás. De hecho, recopilamos una serie de chistes que eran exactamente iguales, que ya se habían hecho, y no había pasado absolutamente nada, ni siquiera un cometario en prensa. Estamos viviendo un tiempo en el que la Justicia se ha radicalizado también en un sentido bastante claro. De hecho, el candidato de Vox en Andalucía es un juez, el juez Serrano, imagina cómo está el patio. Ahora sabemos lo que piensa.

P ¿Hacer humor hoy en El intermedio es más arriesgado que hace veinte años en El peor programa de la semana ?

R Sí, yo he estado tres veces delante de un juez y siempre ha sido en los últimos años. Y tengo 63. Nunca me había pasado antes y te puedo asegurar que he hecho otras cosas, no sé si más arriesgadas, pero entonces la libertad de expresión estaba considerada un derecho fundamental y ahora está en entredicho.

P ¿Y en 2019 cree que pisará los juzgados más o menos que en 2018?

R Dependerá solo de que los jueces admitan a trámite denuncias que te ponen, por ejemplo, fundaciones que desde mi punto de vista deberían estar ilegalizadas. Nosotros hemos ido a declarar por la Asociación de Amigos del Valle de los Caídos, por una asociación de policías de extrema derecha... y este es el panorama. Es como si un violador sentara en el banquillo a una líder feminista por sentirse atacado por ella. Es lo que hay.