El Freaks Arts Bar intenta evitar el cierre con un crowdfunding

Exposiciones, teatro, intercambio de idiomas, talleres de dibujo al natural y de historia del arte, ciclos de cine, batallas de ilustradores o mercadillos artesanales son algunas de las actividades culturales que brinda en Alicante desde 2013 el Freaks Arts Bar & Gallery, un bar cultural que regentan la historiadora del arte Natalia Molinos y el realizador Maxi Velloso.

Después de cinco años de andadura, primero en un local del casco antiguo y desde hace tres años y medio en el barrio de Benalúa, Molinos y Velloso han decidido iniciar una campaña de crowdfunding o micromecenazgo para seguir con las puertas abiertas de miércoles a domigo. El objetivo es alcanzar los 8.000 euros de deuda que arrastran para poder renovar el contrato de alquiler del local que, «aunque la hemos ido reduciendo en el último año, tenemos que estar a cero. Son muchos gastos y mucho dinero puesto ya de nuestro bolsillo y nos planteamos si de verdad merece la pena seguir o no», explica Molinos.

Los responsables del Freaks, que pensaban no seguir adelante con el local, comunicaron ayer su situación económica en las redes sociales tras animarles a hacerlo una amiga, «que nos recordó que si los 7.000 amigos que tenemos en Facebook aportaran 1 euro cada uno no haría falta cerrar» y, añaden los responsables, «decidimos empezar un crowdfunding para ver el grado de querencia que hay en Alicante al Freaks y ver si realmente somos necesarios en Alicante para seguir con actividades culturales o no hay respuesta suficiente para seguir. Si es así, nos marcharemos sin ningún drama».

Las muestras de apoyo no han tardado en llegar: un cliente les ha organizado la campaña y las recompensas en Gofundme, otro artista está preparando una subasta para recaudar fondos y en el local hay una hucha por si alguien quiere depositar su euro.