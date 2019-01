El Principal apunta a la calidad

La calidad como primer objetivo sigue siendo el faro que guía la programación del Teatro Principal de Alicante. También la apuesta por el Festival de Teatro Clásico, hermanado con el de Mérida; por la música, que está alcanzando «un nivel de ocupación altísimo», y por llegar cada vez a más públicos.

La programación de primavera, de la que la concejal de Cultura, María Dolores Padilla, y el director del teatro, Paco Sanguino, ya ofrecieron un avance a final de año, llevará a este escenario una treintena de propuestas entre febrero y junio, en las que ha subido la proporción de montajes que están más de un día en cartel.

Nombres conocidos, muchos. El Brujo, Lolita, Kiti Mánver, Juan Carlos Ortega, Gabino Diego, Carmelo Gómez, Ana Torrent, Lola Herrera. Artistas que en su mayoría no es la primera vez que actúan en este teatro, pero que no lo pisaban desde hace tiempo.

El grueso del Festival Internacional de Teatro Clásico abre la programación de primavera y lo hace con cuatro propuestas que llevan marcado el cuño del éxito. La primera, El rey Lear, que trae a Alicante a la compañía andaluza La Atalaya, que no se prodiga mucho por la provincia. Eso será el 2 de febrero. Le seguirá el 5 Electra, con la Companhia do Chapitó de Lisboa; el 10 y el 11, El Brujo con Esquilo, y el exitoso montaje de Fedra, protagonizado por Lolita, los días 16 y 17.

Fuera ya del festival vuelve Cinco horas con Mario 30 años después, con Lola Herrera (30 y 31 de marzo), y también lo hace La Zaranda, Premio Nacional de Teatro, con una producción del Teatro Español de Madrid y el Teatro Romea, El desguace de las musas, con un reparto encabezado por Gabino Diego, el 7 de abril. Carmelo Gómez y Ana Torrent protagonizan Todas las noches de un día, el 8 de marzo. También estarán en este escenario, tal como ya se adelantó, Els Joglars con Señor Ruiseñor, el 9 y 10 de marzo, y Juntos, con Kiti Mánver. Vuelve el Teatro de Cámara y lo hace con A Margarita y la actriz alicantina Sara Moros, el 6 y el 13 de marzo.

El humor llegará de la mano del particular Juan Carlos Ortega el 12 de abril y el circo tendrá selló alicantino con La Trócola y Emportats, el 12 de mayo.



Más conciertos

La música es uno de los puntales de esta temporada. Y el público ha respondido. Ismael Serrano (15 febrero), Funambulista (15 marzo), Manolo García (13 y 14 marzo) y Siempre Así (1 febrero) rozan ya casi el no hay entradas. La música sonará también con un tributo a Pink Floyd, Welcome to the machine, el 10 de mayo; Music has no limits, el 6 de abril; Rhapsody of Queen (28 y 29 marzo) y el International Jazz Day (30 abril).

De otro estilo, el musical Adiós Arturo de La Cubana, del 16 al 26 de mayo, además de las óperas Carmen, el 28 de febrero, y Madama Butterfly, el 7 de marzo; la Gran Gala Lírica con la Compañía Lírica Alicantina, el 3 de mayo, y el Grup de Cambra de la OFUA, el 7 de mayo.

La danza ocupará gran espacio con el Ballet Nacional de España, que vuelve un año después, en este caso con su homenaje a Antonio El Bailarín, el 23 y 24 de febrero. También vendrá de nuevo el Ballet de Víctor Ullate, el 31 de mayo, y el Principal se suma de nuevo a Abril en Danza con La terreta balla, el 27 de abril.

El público infantil contará con el incombustible Cantajuego, el 15 de junio. Además, los más pequeños tendrán la Entrada Canguro para que los padres puedan asistir al teatro mientras sus hijos disfrutan de un taller y una obra específica para ellos en la sala Nuria Espert. La experiencia piloto se realizó el año pasado y ahora se normaliza.

Una programación que supone, segun el director del Principal, «un esfuerzo muy grande por ofrecer a la sociedad espectáculos de calidad y que atraigan a todo tipo de público». En este sentido, destacó su satisfacción por la temporada porque «recupera la música, mantenemos la programación de calidad y a la vez de entretenimiento, e incluimos a grupos locales».



Nuevas vías con la Generalitat

La entrada de la Generalitat como copropietario, en algo más de un 29 por ciento con una aportación de 3 millones de euros, supondrá una nueva etapa para el Principal, aunque, tal como apuntó la concejal María Dolores Padilla, «las bases que van a asentar esta relación las tenemos que ver en la próxima reunión». En este sentido, destacó que la idea es «seguir avanzando», pero «tenemos que sentarnos y definir las estrategias que se van a seguir».

En cuanto a la programación en valenciano, Sanguino aseguró que el Principal «recogerá la programación autonómica y local por formato, no por el idioma». El Teatre Arniches acogerá como hasta ahora el pequeño y mediano formato, «y nosotros traeremos las producciones valencianas que se adapten al formato del Principal, programaremos en un sentido cultural no lingüístico». El teatro «está para exhibir artes escénicas y, entre ellas, producciones valencianas, que no quiere decir solo en valenciano».

Padilla añadió que el teatro «se programa por formato no por lengua y todas las que haya de gran formato de la Generalitat vendrán al Principal». El logo de esta institución aparecerá ya «en el próximo programa».