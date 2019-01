Música en la ciudad sin ley

Habrá conciertos de The Morlocks, The Jackets, Howlin' Jaws y Link Protudi and the Jaymen.

Duelos al sol, forajidos saliendo a golpes del saloon mientras suena la música, tahúres y cazarrecompensas formarán parte del paisaje imaginario del salvaje oeste el próximo 9 de febrero en Sin City, la fiesta de temática western y música de rock and roll que se celebrará en el poblado Fun West de El Campello.

Este recinto, ubicado en el Barranco Hondo y que en otras ocasiones ha servido de escenario para rodar películas postapocalípticas o encuentros de Mad Max, se convertirá en una verdadera «ciudad sin ley» del oeste americano, con actividades desde el mediodía hasta el amanecer que incluyen wild rodeo, mercadillo western, servicio de comida todo el día, premios al mejor disfraz o al cowboy más intrépido y animación musical en las calles.

Organizada por Cactus Club, Mono Alicante y Santa Leonor, el viaje al oeste contará con la música en el Saloon de cuatro grandes bandas internacionales: The Morlocks (EE UU), The Jackets (Suiza), Link Protrudi and the Jaymen (EE UU) y Howlin' Jaws (Francia). Además, habrá sesiones de dj de Bola, Constan, Sr. Varo, Crividelic, Emilio Smartboy, Bone DJ y Legendary Hip Shakers

The Morlocks es una banda de garaje que presentará en directo su nuevo trabajo, Bring on the Mesmeric Condition. Formados en San Diego en 1984, se convirtieron en un pilar de la escena de la costa oeste siendo en la actualidad una de las grandes bandas del garaje-punk revival,

The Jackets es un enérgico trío de garaje-punk-psych-freakbeat con sede en Berna, Suiza, y formado en 2007. Cuenta con tres trabajos publicados siendo el último Shadows of Sound y es una banda que destaca por sus potentes shows que combinan diversos estilos.

Tras militar en el punk, Howlin'Jaws miraron atrás y descubrieron que los años 50 y60, el rock 6 roll, el rockabilly y el beat eran lo suyo. Pese a su juventud, apenas llevan un año tocando, ya han dado más de doscientos conciertos y han revolucionado la escena rocker europea.

Guitarreo surf, rock y garaje instrumental para reventar los escenarios son las armas de Link Protrudi and the Jaymen, capitaneado por Rudi Protrudi, alma mater de The Fuzztones.

Entradas (25 euros anticipada y 30 euros en taquilla) en movintickets.com.