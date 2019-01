Carlos Fernández de Vigo: «El cine ya ve la animación como una vía para contar cualquier historia»

El dibujante Paco Roca, los actores Raúl Arévalo y María Castro, y el grupo Love of Lesbian. Este cóctel aparentemente difícil de combinar ha dado como resultado, de las manos de Carlos Fernández de Vigo, la película Memorias de un hombre en pijama

¿Llevar al cine Memorias de un hombre en pijama ha sido un poco un objetivo cumplido?

Absolutamente, en el sentido de que cuando vi Arrugas y tuve la oportunidad de hablar con Ignacio de la Cruz, que fue su guionista y coproductor, me puse en contacto con él y le propuse que podría ayudarle si hacían otra. Y luego ha trabajado conmigo. La obra de Paco la conocía de antes pero a partir de Arrugas me metí a fondo y me pareció estupenda. Es un trabajo que tiene todas las cosas buenas del mundo del cómic y tiene planteamientos por momentos muy cinematográficos. También te diré que he tenido la suerte de trabajar con otros autores de cómic, como David Rubín y Meiguelanxo Prado, y disfruto mucho. Y poder hacerlo con Paco Roca ha sido estupendo.

Empezó a codirigir con el propio Paco Roca pero al final tomó el mando en solitario.

Sí, en la parte de preproducción estuvo participando un montón y fue my importante para poder conservar y cuidar lo que es la traducción de novela gráfica al lenguaje cinematográfico, para poder preservar mucho de su talento y de lo bueno que tienen las tiras.

¿Cómo se afronta adaptar al mundo de la animación un cómic, además tan personal y autobiográfico?

Hay muchos puntos de vista diferentes, pero el primero importante es desde el total respeto porque tiene elementos autobiográficos y ese esfuerzo lo hice desde el segundo cero y lo pedí a todo el equipo. Desde una perspectiva más artística, estamos hablando de una tira cómica que incluso el formato de las viñetas es vertical, con lo cual la traducción tiene muchos huecos por cubrir y ese es el espacio en el que yo disfruté mucho. Cuando llevas una novela gráfica completa es distinto. En este caso no era así y eso me atrajo mucho porque había un espacio de desarrollo personal en el que yo podía crear. Y luego toda la parte de ritmo, de animación, de postproducción, de color, era un enorme terreno en el que tuve la suerte de contar con gente fantástica dentro del equipo. Los personajes son reconocibles pero no puedes ponerlos tal cual porque no valen para la película. Hay una cuestión de lenguaje cinematográfico versus lenguaje tira cómica. Para mí es la dificultad extra porque no queríamos romper con la obra original, queríamos mantener sus valores.

Es una comedia romántica y una reflexión sobre el mundo creativo, con un punto de partida algo extraño, un hombre que cumple su sueño de trabajar desde casa y estar todo el día en pijama.

Yo creo, y esto es una interpretación personal mía, que nos podemos quedar en la literalidad, pero a mí me gusta pensar que cada uno tiene que tener su sueño en cierto sentido. Yo lo he interpretado como que la búsqueda de felicidad es tener tu sueño y trabajar por él, pero después tienes que aceptar que los sueños, que es la segunda parte, son para compartirlos y tienen que evolucionar con el tiempo.

¿Por qué incluir a personajes reales para abrir y cerrar la película, con Raúl Arévalo y María Castro?

Raúl Arévalo con su interpretación hizo un Paco muy de hoy en día y muy encajado con lo que se buscaba. El ADN de estos personajes tiene un poco de cada persona que le dio vida. Este es un tema muy debatido, es una decisión en la que haces unos cambios de técnica agresivos y en mi cabeza la mayor preocupación era no romper la magia. En mi opinión es absolutamente coherente y creo que necesario para que la película pueda tener esa conexión más allá de lo que es la técnica de la animación, porque yo soy un apasionado, pero con este prólogo y este epílogo ayudamos a personas que igual no están tan familiarizadas con la animación. A los cinco minutos mucha gente me ha dicho que olvida que lo que está viendo es animación. La historia debe estar por encima de la técnica que utilicemos y creo que fue un aciertazo. La animación marcaba el camino y fue la imagen real la que se adaptó. Fue una experiencia increíble.

Y a eso se añade la banda sonora de Love of Lesbian. Tiene muchas papeletas para que todo funcione.

La banda sonora es un regalazo para quien sea fan del grupo, es una experiencia porque realmente han compuesto dos temas originales estupendos y uno de ellos, El astronauta que vio a Elvis, ya ha superado las 800.000 reproducciones. Una banda sonora que asegura que se mantiene la textura musical y que no nos saca del tono que el grupo le aporta. Esto ha funcionado muy bien porque el grupo ha puesto mucho corazón y ha estado supercomprometido con el proyecto.

La película se presentó en los festivales de Cannes y de Málaga, ganó un premio en el Festival de Cine de Ourense y está nominada a los Goya y a los Gaudí.

Me gusta decir que es un reconocimiento al trabajo de un montón de animadores, compositores, fondistas, dibujantes... muchas y muchas docenas de profesionales que han trabajado durante muchos meses, años en algunos casos. Se disfruta mucho cuando la película entra en competición como la segunda de animación en la historia del Festival de Málaga y compartes alfombra roja con Guillermo del Toro. Es bonito ver cómo el cine avanza e interpreta la animación como una técnica para contar cualquier historia y no como un género. Esos premios y nominaciones son fronteras que se van cruzando y hacen que el cine de animación pueda llegar a un público más amplio.

¿Cree que el cine de animación se está colocando en el lugar que se merece?

Es una evolución en la que vamos todos de la mano. También por la madurez de un determinado público que se ha educado en la animación desde pequeño y ha seguido haciéndolo. Es un ejercicio de madurez y evolución.