Guillermo habla a Arkano

No es el primer libro que firma Arkano. Primero fue Asalto al vacío, un texto biográfico en el que el rapero alicantino hablaba de cómo la música le había ayudado a vencer sus miedos. Ahora ha elegido la poesía -aunque no le gusta definirlo como tal- como vehículo para hablar de Guillermo Rodríguez, el alter ego de Arkano, de la persona que mira al artista que pisa el escenario desde abajo o desde el otro lado. Castillos en el espacio es el título de este volumen publicado por Ediciones Martínez Roca, en su colección de Poesía Urbana, en el que el rapero nos presenta a Guillermo, alejado de las luces, de los aplausos, del cantante valiente y sin miedos, al que se va a casa a diario y tiene que masticar y asimilar el éxito. Y a todo ello se añaden reflexiones sobre la vida cotidiana, el amor o la amistad.

«No me gusta llamarlo poesía por respeto a los verdaderos poetas, son ideas, y hay cosas contadas en verso, otras rimadas o simplemente en prosa, frases que me venían a la cabeza... No quiero ser un usurpador porque es un peso bastante fuerte», asegura Arkano, aunque reconoce que «la poesía es poesía, pero prefiero no etiquetarlo».

Este libro, que cuenta con 120 páginas, reconoce que es «más Guillermo que Arkano», porque «Arkano refleja lo que percibe en el mundo exterior y en este libro lo que predomina es mi mundo interior». En Asalto al vacío ya hablaba de su vida, pero «contaba episodios que me habían ocurrido de forma más literal para transmitir ideas que fueron útiles para mi crecimiento personal, pero Castillos en el espacio tiene un punto de vista más artístico». De hecho, en su primer libro se centraba «en las luces» y en el nuevo «predominan más las sombras, no es una elección voluntaria es lo que he visto cuando he terminado de escribirlo».

Enfrentarse con sus propios pensamientos «no me ha asustado porque ya me conozco -bromea-, pero me ha sorprendido porque he mostrado al público algo de mí que normalmente no dejo ver». El rapero afirma que sobre el escenario, como Arkano, ofrece su faceta «más optimista, más alegre, más vital y valiente», pero en este libro «he sacado mi parte de pesimista y de primeras impacta un poco».

Las poesías y reflexiones poéticas que recoge en Castillos en el espacio las ha ido plasmando en papel en los dos últimos años. En muchas ocasiones sin saber que algún día verían la luz. «Cuando comenzó a gestarse el proyecto hace año y medio ya tenía cosas escritas, que nunca pensé que iban a publicarse; luego ya empecé a escribir pensamientos para que formaran parte del libro».

Un libro en el que el alicantino ha contado con Juan Carlos Esteve como prologuista y con el cantante y compositor Marwan para firmar el epílogo antes de cerrar la última página. Además, los poemas se ilustran con dibujos de Fenoglio, Customizarte, Gisele Vitali, Albert Soloviev, Sandra de la Cruz y Dase, además de Alejandro Gallegos, que firma la portada.

Como ejemplo, escribe en Perfectos especiales: «Apaga la cruz y acércame las ganas de cerveza/ necesito saborear como es debido / tus maullidos de amar por casa/.../ Mientras tanto, / descorcha una batalla / de la mejor de tus guerras/ que yo me la vivo contigo/ hasta la última gota».