Elche se vuelca para que Alba Reche gane OT

El Gran Teatro acogerá la gala en directo y las redes sociales se movilizan en su apoyo.

Pantalla gigante en el Gran Teatro, con un aforo para cerca de 900 personas, mensajes de apoyo en redes sociales del Elche CF y de otras entidades locales y una intensa campaña de votaciones para conseguir que Alba Reche sea la ganadora de esta edición de Operación Triunfo. Elche se está volcando para que la finalista ilicitana del talent show se alce con el primer premio. Parte como una de las favoritas, por lo que la expectación es máxima.





«La vi fuerte»

Todo apunta a que el Gran Teatropara acoger a los seguidores de la concursante, que vendrán no solo desde la ciudad de las palmeras sino también de varias localidades de la Vega Baja, Elda, Petrer e incluso desde València, donde residía Alba Reche antes de entrar en el concurso ya que estaba estudiando Bellas Artes en la capital de la Comunidad. El apoyo es total. Tal y como señaló ayer su padre, Miguel Ángel Martínez, «estamos en contacto con los clubes de fans, que se están volcando, y hemos tocado a varias entidades para que nos echen una mano para apoyar a Alba. La cosa está muy reñida. Si es una de las tres más votadas esta noche habrá que echar el resto en los apenas 20 minutos que volverán a estar abiertas las líneas». Personal del Hospital General -donde trabaja su madre Rafi-, el Club de Atletismo -al que pertenecieron Alba y su hermana-, y hasta el club franjiverde han lanzado mensajes de apoyo.Cada mensaje o llamada cuenta. Por eso, los fans están organizando una campaña para conseguira través de recargas de teléfonos móviles con las que apoyar a la concursante e incluso venden camisetas para conseguir fondos y darle visibilidad a través de las redes sociales. La aplicación móvil del programa permite votar una vez al día de forma gratuita, pero en la fase final los fans y los familiares de los concursantes ponen toda la carne en el asador, a través de los votos telefónicos, para conseguir que su favorito gane el concurso.Se trata del último empujón, tras un paso por el concurso en el que la artista ha recibido los elogios semana a semana por parte del jurado y de los profesores de la academia, que han destacado la marcada personalidad de la artista, su carácter único y ese «duende» necesario en la música para conseguir emocionar al público.Su familia se encuentra también inmersa en la. Su padre, Miguel Ángel Martínez, asegura que están viviendo esta recta final con mucha emoción. Él y la hermana de la concursante, Marina -quien también se presentó al casting-, estuvieron con Alba el pasado sábado, en la cena con los familiares que organizó el programa, donde pudieron ver el trabajo de todo el equipo de producción delante y detrás de las cámaras. «Fue muy emocionante», asegura. Aunque, por supuesto, no tanto como ver a su hija, tras casi tres meses.«La vi fuerte, con mucha emoción al encontrarnos, porque les hicieron creer que no habría sorpresa, y al final la hubo y la emoción les pudo», cuenta. Esta noche, Alba recibirá la visita en el plató de dos familiares, y también de su grupo de amistades de la universidad, que estará entre el público. El resto de sus seres queridos seguirá la gala desde el Gran Teatro para «agradecer el apoyo a toda la gente».Ahora, solo queda arañar votos hasta el último momento para que esta noche, alrededor de las 1.30 horas, Roberto Leal diga el nombre de Alba Reche como. No obstante, aunque el concurso acaba hoy, la vida en la academia continúa. Los concursantes grabarán este fin de semana una gala especial de Navidad, y comenzarán a preparar los temas de, certamen que podría tener representación ilicitana. Después vendrá la gira, que pasará por València y, esperan los fans, por Elche.