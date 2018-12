Capacitados para el arte

Ainhoa, Sara, Esther, Estel de Llum y Daniel soñaron que eran artistas. Y poetas. Escucharon poesía, la interpretaron para convertirla en obra de arte, visitaron el MACA y su sueño se hizo realidad. Lleva por título Modernidad y memoria, y tiene forma de poemario ilustrado. Ayer este trabajo vio la luz, como resultado del proyecto desarrollado desde el museo por Ester García Guixot, en colaboración con ANDA (Asociación de Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad de Alicante), y dentro de las jornadas Todos MACA, que por segundo año consecutivo se celebran en este espacio.

Todo empezó en 2016 con los poemas de Javier Calabria, a través de los cuales describía cinco obras de la Colección Fundación Caja Mediterráneo. A partir de ahí, los versos sirvieron de hilo conductor, y creador, para estos cinco jóvenes artistas con discapacidad intelectual. Cada uno creó su obra interpretando la descripción de Calabria y finalmente escribieron una poesía.

Este proceso, largo pero productivo, culminó cuando el pasado mes de abril, se enfrentaron a las obras reales: Il pittore a Bologna, de Miquel Barceló; The porter, de Jaume Plensa; El melancólico, de Curro González; Autorretrato, de Carmen Calvo, y Staring at the sea III, de Juan Muñoz. Y la sorpresa fue que había similitudes. El siguiente paso fue convertirlo en un libro de artista y ayer, por fin, se pudo presentar como libro ilustrado, gracias al apoyo del MACA, el Ayuntamiento de Alicante y el Consorcio de Museos.

Arte y poesía

«Han convertido la poesía en arte y el arte en poesía a través de la emoción y la creatividad», asegura Rosa Castells, conservadora del museo. Este libro, del que se han editado solo 200 ejemplares, «estará en todas las bibliotecas de museos que trabajan en la educación social como nosotros», ya que , entre 2012 y octubre de 2017, han visitado este museo 1.755 personas de grupos con diversidad funcional así como colectivos en riesgo de exclusión o vulnerables.

Y desde ayer y hasta el domingo, Todos MACA reúne a niños y jóvenes de APSA, ANDA, San Rafael y Virgen de la Luz, además de todos aquellos que se quieran sumar. «Es el museo de todos y era importante dar visibilidad a los colectivos que vienen a lo largo del año», asegura Ester García, artífice de esta propuesta.

Para el director del Consorcio de Museos, José Luis Pérez Pont, que asistió a la presentación, es necesario «impulsar proyectos en el ámbito de la mediación y la educación en toda la Comunidad; antes había un presupuesto de 10.000 euros y ahora de alrededor de un millón, porque creemos que es desde la base desde donde se cambian los modelos de sociedad». En este sentido, destaca que «hay segmentos de población que debemos atender y cuidar con proyectos que desde el MACA se desarrollan con gran acierto».

La concejal de Cultura, María Dolores Padilla, considera «indispensable» que las instituciones trabajen juntas en programas como los que organiza el MACA. «Es un museo inclusivo y accesible, cuya labor es, desde hace años, un ejemplo para muchos otros».