Rosario Pardo: «Nos estamos alejando del público»

La figura de Josefina Manresa, viuda de Miguel Hernández, unió a Rosario Pardo y Alberto Conejero. La actriz quería dar a conocer a una mujer «que se tenía que reivindicar en sí misma» y el dramaturgo quería descubrirla desde el papel de protagonista. Así surgió Los días de la nieve, obra que se presentó ayer en la Muestra de Teatro de Autores Contemporáneos de Alicante.

«Hernández no hubiera existido sin ella y Josefina arriesgó su vida para guardar su obra, fue muy valiente», afirma. «Yo reivindico la palabra con este texto con el que la gente se va tocada», porque «la palabra escrita se está difuminando y me encanta que haya un encuentro como este, con una programación interesante que no sean los monólogos de la televisión».

La actriz, que interviene también en la serie Cuéntame, se mostró muy crítica con una España «arrasada culturalmente» y responsabilizó tanto «a nosotros como a los espectadores porque no somos reivindicartivos para que esa televisión desaparezca».

En este sentido, destacó que «lo estamos haciendo mal, nos estamos separando del público cuando no podemos vivir sin él; sigue habiendo una dramaturgia muy interesante pero no sabemos cómo llegar al público».

Ayer también fue el turno para la lectura dramatizada de uno de los cuatro textos seleccionados en el laboratorio Memoria de las cigarreras de Alicante, Fum, de Josi Alvarado. La publicación de los textoso resultantes de este taller se presentará el viernes.

Programa para hoy

La programación de hoy comienza a las 10.30 horas, en el Aula de Cultura, con Alicia y las ciudades invisibles, de Jesús Nieto, a cargo de Onírica Mecánica. Seguirá en el Paraninfo de la UA, a las 20 horas, con Pequeños episodios de fascismo cotidiano, de Jerónimo Cornuelles, que interpreta Bramant Teatre. Y a las 22.30 horas, en el Teatre Arniches, Qué pasó con Michael Jackson, de María Cárdenas y Xavo Giménez, a cargo de La Teta Calva.