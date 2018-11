Juan Carlos Sotos: «Tuve que aguantarme las lágrimas cuando escuché mi canción en ´Todos lo saben´»

Merecido reconocimiento compartir créditos de una película con protagonistas de la talla de Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín...

Gracias a la productora Morena Films, Domingos Raros ha podido formar parte de esta producción. Es una satisfacción enorme poder compartir mis canciones con este reparto de actores en una película que recorre todas las salas de cine del mundo. Sinceramente un grato reconocimiento a mi trabajo.

Dos álbunes en solitario: Tiempo al tiempo y Vuelvo a entrar, del que surge este tema de la película. ¿Cómo vivió el estreno?

Con mucha emoción y nervios al encontrarme que la canción estaba en la primera escena de la película. Mi reacción fue apretar la mano de mi mujer y aguantar las lágrimas. No daba crédito. Es más, volveré a ver la película para asegurarme de que es cierto (ríe).

Sotos es desde hace casi una década el guitarrista de Jaime Urrutia (ex Gabinete Caligari). Para él ha compuesto temas como Mentiras o Tus problemas. ¿También debe haber sido un gran reconocimiento para usted?

Lógicamente, al ser elegidas mis composiciones por alguien tan enorme como Jaime Urrutia y al que le tengo tanto respeto, para mí es siempre un reto a la vez que una gran responsabilidad. Que Jaime cuente conmigo para incluir en su repertorio e interpretar mis canciones es muy alentador. Me hace seguir creyendo en este mundo tan complicado de la música.

De La Instalación a Los Molestones y a la Rocka, parte de la historia del rock en la Comunidad Valenciana. ¿Qué recuerdos tiene de esos años?

Fueron increíbles. La Industria Musical funcionaba de otra manera. Teníamos más posibilidad de dar a conocer nuestro trabajo y una gran cantidad de seguidores. Fueron diez años de muchas experiencias y de compartir escenario con grupos tan grandes como Los Rodríguez, Antonio Flores, Danza Invisible o Simple Minds.

Ahora comparte escenario, además de con Urrutia, con otros grandes del rock patrio como Ambite o Esteban Hirschfeld. ¿Qué ha aprendido de ellos?

Todo. Me han dado la oportunidad de sacar lo máximo de mí en cuanto a lo musical se refiere, y he aprendido y sigo aprendiendo cada día en cada uno de los conciertos y de cada uno de ellos. Tengo que decir que gracias a Germán Vilella puedo estar disfrutando hoy en día de formar parte de la banda de Los Corsarios de Jaime Urrutia.

En su primer disco cuenta con colaboraciones de renombre. Urrutia, Ariel Rot, Rubén y Leiva... Un nuevo reconocimiento a su carrera...

Al estar tocando con Jaime hice muy buenas amistades. Les estaré eternamente agradecido. Desde el primer momento de la grabación de maquetas hubo mucha compenetración, aunque se grabó poco a poco, la cosa fluyó como si hubiésemos estado grabando toda la vida. Buscábamos un disco en el que se pudiese tocar a trío sin más instrumentación que un bajo, una guitarra y una batería, de ahí el resultado. Para mí es un disco con mucha contundencia en las canciones y con unos músicos excepcionales. Candy Caramelo como productor, bajista, guitarras y coros, Toni Jurado a la batería y yo mismo a la guitarra y voz. La Compañía The Fish Factory tuvo a bien sacar este disco en formato vinilo, cosa de la que me alegro muchísimo porque ha sido mi primer trabajo que se ha editado en este formato. Ha sido un disco con un extenso trabajo bajo la producción de Candy Caramelo, bajista que ha tocado con músicos como Andrés Calamaro, Fito Cabrales, Ariel Rot y actualmente con Dani Martín, entre otros.

¿Tiene en mente nuevo disco?

Con la extensa gira que estamos realizando con Jaime he tenido que hacer un parón en mi carrera, pero mi cabeza no ha parado de maquinar. No he dejado de componer, de pensar en portadas en promoción y en todo lo que esto conlleva. Esto se verá reflejado este año próximo con un single de adelanto de mi tercer disco en solitario.