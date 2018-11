Alfredo Sanzol: "Me interesa toda la comedia"

Con una historia de hermanas y herencias familiares, de air b&b y de fantasmas se presenta esta noche a las 21 horas en el teatro principal de Alicante La valentía, última obra del autor teatral Alfredo Sanzol (Madrid, 1972), homenajeado en la XXVI Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos.

Sanzol, que no ha dejado de recibir premios en los últimos años (Premio Nacional de Literatura Dramática 2017 con La respiración, Premio Valle Inclán de Teatro 2018 y, recientemente, Premio José Estruch por La ternura) ha explicado hoy en Alicante que La Valentía nace de un taller con los actores de la obra antes de estar escrita, que es como habitualmente trabaja, y parte de un asunto aparentemente privado y familiar como es la discusión entre dos hermanas por determinar qué hacer con una casa familiar heredada para llegar "a cuestiones públicas y políticas" que afectan a mucha gente como la contaminación acústica y "el precio que tiene el progreso".

Sanzol reivindica en este y otros casos la utilización del humor para llegar a cuestiones más profundas tras indicar que "quería hacer una comedia de puertas, de entradas y salidas, de gente corriendo, de hotel con mucha gente, de vodevil y de comedia de trampas y fantasmas" para plantear después "quién es más valiente en la historia, la hermana que quiere mantener la casa familiar o la que quiere dejarla y soltar lastre".

"La comedia me interesa toda, pero me gusta utilizar la comedia para llegar a hablar de conflictos importantes y de manera empática con los personajes. No soy sarcástico, ni destructor con el humor, sino que intento llegar a mis puntos débiles, frágiles, a mi pena y mi dolor, y eso hacere que empiece a escribir de forma humorística", explica el dramaturgo y director, al que han acompañado los intérpretes Font García y Estefanía de los Santos.

La actriz apunta que la manera de trabajar de Sanzol es "muy lúdica, trabaja contigo y te ve constantemente" y esa colaboración en la obra hace que "le cojas cariño al proyecto y mucho amor al texto. A mí ser kamikaze me gusta". Sanzol recordó que "hay mucho riesgo en la producción" de esta obra -una coproducción de La Zona y Pavón Teatro Kamikaze- y defendió "la escritura de riesgo y la apuesta por el presente, totalmente conectado con la sociedad del momento, que hace que la conexión con el público sea especial".