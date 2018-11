Contra el amor y el desamor, contra lo social y asocial en un mundo excesivamente tecnológico donde todas nuestras amistades caben en un teléfono. El rapero alicantino Cres lanza su nuevo trabajo discográfico, Virtuosity, abierto absolutamente a la creatividad y las influencias, sin límites en estilos y variedades musicales, con invitados y participantes de primerísimo nivel como Raimundo Amador, SFDK, Rayden o los alicantinos Nach y Arkano, entre otros. Un disco gestado en Nueva York y firmado junto a su compañero Gabriel Fernández con temas principalmente cantados en inglés.

«Me sale mucho más natural el inglés aunque rapeo con los dos idiomas. El inglés es un idioma mucho más agradecido a la hora de crear, que te facilita mucho y fluye mejor», comenta el alicantino Cres, con más de 20 años de trayectoria cultural en el hip-hop, que incluso ha alcanzado el número 1 de videoclips musicales en el escaparate internacional de la MTV.

¿Pero qué espera Cres del público con Virtuosity? «Desearía que se sentara a escucharlo con detenimiento, porque este es un disco para sentirlo, que puede aportar. Sinceramente, sin pretensiones, es un disco que hay temas de los que estoy convencido que pueden tocar la fibra a la gente. Las letras están muy cuidadas, y hay combinaciones en cada uno de estos temas que, de alguna manera, yo creo que les puede tocar. Virtuosity es un disco súper versátil y bastante único. Es especial», agrega Cres, que también cuenta con la colaboración del alcoyano Mauri Sanchís.

«Cuando oyes todos los temas, del primero al último, hay una atmósfera especial, hay una cohesión, y este es uno de los logros que hemos podido conseguir», indica sobre Virtuosity, que «es a leguas el disco más variado de cualquier otro que haya hecho. Ha sido un giro, no sé si de 180 grados pero sí de 90. Me he ido a otro carril, y no he querido ponerme límites con la música siempre que me hiciera sentir ya sea música negra, folk o country? Aquí se ha trabajado por lo que dice la música, y eso ha hecho la grabación más fácil», apunta.

En Virtuosity, Cres ha contado de nuevo con el alicantino Nach, con quien ya había trabajado en dos temas anteriores, y Arkano, con el que «tenía pendiente un trabajo conjunto». Sobre Raimundo Amador, por su parte, confiesa Cres su admiración y su sorpresa, puesto que todo surgió cuando ultimaba la canción con SFDK en Sevilla. «Fue una experiencia increíble, con una energía genial. Todos en el mismo rollo y salió muy bien», recuerda Cres cuando Raimundo Amador se animó a intervenir.

«A lo largo de los años he aprendido que la música es quien lleva la batuta. El rap en general es la voz del cantante, pero para mí es importante que la música sea la guía y, cuando le pongo voz, quiero ser un instrumento más encima de la música, para que haya una comunión con la canción, y para que la música no sea monótona se han creado también puentes para enlazar los versos y así lograr más variedad musical al oído, que haya cambios y sea un viaje? como en cada tema de este disco», reflexiona Cres sobre Virtuosity, grabado en Alicante, en Estudio Sacramento con Dani Saiz.

Por otro lado, Cres se muestra partidario de todo lo que provenga de la cultura del hip-hop como el trap, el nuevo estilo musical seguido por millones de jóvenes en todo el mundo. Eso sí, Cres matiza respecto algunas letras. «El trap es un fenómeno que ha explotado en Estados Unidos, y muchos artistas fusionan con el reguetón. Lo escuchan chicos y chicas de 14 años que se sienten conectados por este estilo, que no sé si es por la música o el ritmo, pero es un boom mundial. A mí me parece perfecto, porque todo lo que sea música urbana beneficia al rap de alguna manera. El movimiento crece, aunque no comparto ciertas temáticas que ni mucho menos me representan como cuando se habla del sexo de manera vulgar o cuando se habla con frivolidad del abuso de las drogas».