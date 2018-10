Comienza la temporada de monólogos y espectáculos de Kinépolis en Alicante

Las salas Kinépolis de Plaza Mar 2 abren la nueva temporada de "Kinepolis Live", espectáculos en vivo y en directo y esta vez arranca a lo grande con el monólogo "Ocho Apellidos Murcianos".

E ste primer show tiene lugar mañana a las 22: 00 horas y d urante 90 minutos el público disfrutará del nuevo espectáculo de monólogos con humor 100% murciano , en el que los cómicos Kalderas, Javi Chou, Marco y Jaime Caravaca te harán reír con acento murciano.

El humor visto desde 4 puntos totalmente diferentes , donde cada uno de estos cómicos nos contarán sus puntos de vista de la actualidad con un toque muy murciano.

Ocho Apellidos Murcianos

En el 3 de noviembre a las 22: 00 horas, Txabi Franquesa presenta "Hablando con Franqueza" donde resume los últimos años de su carrera contando experiencias, vivencias, reflexiones y anécdotas varias.

Txabi Franquesa ha prestado sus servicios las últimas 4 temporadas como cómico-monologuista, escribiendo e interpretando sus propios textos en El Club de la Comedia de La Sexta . Lo h abrás podido ver en la obra de teatro Una Boda Feliz , en el cine en 8 Apellidos Catalanes y en televisión colaborando en el programa de Cuatro Pecadores y en Ilustres Ignorantes de Movistar +.





Txabi Franquesa

El espectáculo es apto para todas las edades, razas, religiones y tendencias políticas (otra cosa es que puedan llegar a abandonar la sala ligeramente ofendidos).

¡Advertencia! Espectáculo no recomendado para celiacos del humor e intolerantes a la risa floja.

Hipnosis y mentalismo de Toni Pons

Participa en un viaje mágico hacia la emoción y la fascinación con Toni Pons, considerado como uno de los mejores mentalistas - hipnotistas del panorama actual.

Un espectáculo original y único que te mantendrá literalmente pegado a la butaca sin pestañear. Increíbles experiencias en una atmósfera de imposibilidad absoluta. ¿Dónde está el límite entre la realidad y la imaginación?

Sólo participan voluntarios y nadie es ridiculizado en ningún momento.

Cabe destacar que no hay compinches, no hay actores, no hay acuerdos previos con nadie, y esa autenticidad convierte cada función en algo absolutamente apasionante. No hay dos espectáculos iguales.

Un enfoque completamente distinto de la hipnosis de espectáculo con alucinantes experiencias, siempre positivas y respetuosas. Lo que vivirás en cada minuto, como espectador o como voluntario, quedará grabado en tu memoria emocional para siempre.

Monólogo de Raúl Antón: Chocolate Sexy

Raúl Antón

Seguramente lo hayas visto en las redes, pero donde mejor se mueve Raúl Antón es en el directo, en la distancia corta.

Con un humor fresco y rápido, analiza la actualidad valenciana, además de tópicos, típicos y otras situaciones de nuestra vida cotidiana.

Ha ganado 8 primeros premios de concursos de comedia a nivel nacional y es colaborador, desde hace 10 años, en el programa Abierto al Mediodía con Ramón Palomar.

Raúl es el creador del espectáculo "Totís a una veu" y del último grito en videos de las redes sociales con "Horroritat Valenciana", con más de un millón de reproducciones.

Fecha: 18 de noviembre a las 19:00 h.

