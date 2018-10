Un veintena de creadores presentan sus proyectos audiovisuales al IVC y a À Punt

Más de una veintena de creadores audiovisuales de la Comunitat participan hoy en la cuarta edición de One to One, una jornada profesional que les permitirá presentar sus proyectos frente a un grupo de productores, como el Institut Valencià de Cultura (IVC) o À Punt Mèdia, entre otros. Según la Fundación SGAE, organizadora de la jornada junto a Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV), esta cita anual es una «referencia en las agendas de los profesionales del sector» y busca «facilitar la visibilidad del trabajo de los autores y, a la vez, crear un vínculo entre guionistas y productores». La dirección adjunta de audiovisuales y cinematografía del IVC ha incorporado su tradicional «Roda de guions» para que los guionistas subvencionados en la convocatoria de ayudas a la escritura presenten sus guiones a los productores asistentes. También participará en la jornada la plataforma Filmarket Hub. Los proyectos seleccionados tendrán seis meses de acceso gratuito a la plataforma y podrán conectarse por internet con toda una red de productores y empresas de Europa y Latinoamérica.