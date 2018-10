Barcala apuesta por ir aumentando el presupuesto para el Teatro Principal

Ayuntamiento de Alicante y Banco Sabadell presentan un gasto de 2.712.000 euros para 2019.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, confirmó ayer que el Ayuntamiento mantendrá su aportación de 140.000 euros anuales para el Teatro Principal, pese a que es inminente la incorporación de la Generalitat a la propiedad del coliseo, y aseguró que «apostaremos en ejercicios posteriores por ir incrementando progresivamente el presupuesto porque entendemos que el Principal es uno de los baluartes más importantes de la ciudad a nivel cultura y por tanto es una apuesta que tenemos que hacer sin ningún género de dudas».

Así lo aseguró el primer edil tras la celebración del Consejo de Gobierno del teatro alicantino, al que siguió la reunión de la Junta General, para dar cuenta del presupuesto previsto para 2019 y el avance de programación para ese mismo periodo.

«Nuestra intención es no bajar en absoluto la aportación que hace el Ayuntamiento de Alicante -que tiene la copropiedad del teatro con el Banco Sabadell-, sino todo lo contrario, y en consecuencia el hecho de que la Generalitat entre en la propiedad el efecto inmediato que tiene que tener es que el presupuesto por aportaciones se incremente».

De momento, la partida prevista de gasto presentada asciende a 2.712.000 euros, contando únicamente con lo que destinan ayuntamiento y Sabadell, que son 140.000 euros cada uno, quedando el resto pendiente de la taquilla, alquiler y otros ingresos.

«Nosotros vamos a aprobar un presupuesto como si estuviéramos solo los dos propietarios actuales y eso es lo que vamos a poner encima de la mesa a la Generalitat para que sepa cómo se va a desarrollar el ejercicio de 2019, pero también vamos a preparar un presupuesto alternativo contemplando la entrada de la Generalitat a la propiedad».

Barcala, que afirmó que es la primera vez que se aborda el presupuesto antes de iniciarse el ejercicio correspondiente «para saber qué vamos a hacer con el teatro el año que viene», destacó no obstante que el acuerdo con la Generalitat determinará el futuro del coliseo.

De momento, el gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Alicante deben llegar a un acuerdo sobre la tasación del teatro, ya que la valoración del Consell es de 9 millones de euros mientras que la municipal es de 12. «Ese es el fleco pendiente pero las posturas estan muy cerca». Según el alcalde, «el presidente Puig me ha dicho que para la Generalitat no era fundamental la valoración en sí porque tiene prevista una inversión de 3 millones de euros y no le era tan importante si eso supone el 23 o el 40 por ciento de participación». En su opinión, «no vamos a tener problema en acercar posturas, estamos hablando de una diferencia relativamente pequeña», aseguró.

No obstante, lo que es «imprescindible» es poner a la Generalitat «encima de la mesa» cómo está «la situación de ejecución de presupuesto de 2018 -algo que se conocerá en un par de semanas- y cuál es el previsto para 2019, porque como nuevos propietarios tienen que saber cómo va la gestión del teatro».