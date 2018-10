Rodolfo Sancho: «Busco personajes que estén llenos de contrastes y tengan progresión»

¿Cómo surgió la idea de interpretar uno de los protagonistas de El Secreto de Ibosim?

Hace dos años, cuando escribieron el guión en la productora de Miguel Ángel Tobías, director, productor y guionista de la película, surgió mi nombre. Por coincidencias de la vida y por suerte para mí, me llamó Miguel Ángel proponiéndome este papel y cuadraban las fechas. Ha surgido todo de una manera muy fácil, sencilla y fluida, cosas de la magia de Eivissa: me llamó el director, le gustaba el personaje, a mí me gustaba el rol y aquí estamos.

¿Le gusta este papel?

Me encanta. Uno siempre busca que el personaje esté lleno de contrastes y que la progresión sea rica. En este sentido el personaje da mucho juego. Además, no deja de ser un viaje espiritual que realiza este tipo y es algo que en realidad no he hecho. He interpretado papeles de policía, cura, rey, asesino, bombero, médico y thrillers pero no había hecho algo parecido. No he experimentado un viaje espiritual hacia el interior de uno mismo como con este.

Lleva un ritmo muy acelerado de trabajo, ¿qué supone esta película en su carrera?

En general me va bien, toco madera. El resultado final es un proceso muy largo y lo bueno que te aporta una película lo ves cuando se estrena. De entrada lo interesante de este personaje es que me ilusiona por lo distinto que es a lo que he hecho anteriormente en ese desarrollo espiritual, el viaje hacia el interior, el desarrollo y la cantidad de matices que expresa. Me motiva el personaje y el hecho de que sea todo un reto para mí, y después que me traiga muchas alegrías como todos deseamos.

Ha hecho una gran variedad de personajes y no se ha encasillado en ninguno. ¿Con qué personaje de su carrera se queda?

Soy muy consciente de la suerte que tengo y lo feliz que me hace. He hecho un personaje con mucho peso como es Fernando el Católico y acto seguido hice otra serie de gran éxito como El Ministerio del Tiempo, así que por suerte no me ha dado tiempo a encasillarme en un papel. Desde los 27 años para cada interpretación ha supuesto un paso importante en mi vida. Llevo todos esos personajes en mi corazón, pero si tuviera que destacar alguno sería Fernando el Católico.

¿El Ministerio del Tiempo ha supuesto un hito para usted?

En general hoy en día todas las series que he hecho, y solemos hacer en España, son de éxito internacional, sobre todo en Latinoamérica, gracias a Netflix y HBO. Me dicen que no podría caminar mucho por Buenos Aires. El Ministerio del Tiempo ha tenido un desarrollo internacional muy potente y ha logrado premios fuera de España muy importantes. Una cosa que siempre me gustó de ese proyecto era retomar el género de aventura y fantasía que se había dejado de lado. Y digo esto porque mi padre hizo muchísimas cosas de este género y, si te fijas, no existían las historias de piratas o Robin Hood?