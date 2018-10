Una vida en el teatro

Empleada del Principal. Empezó su vida laboral en el Principal de Alicante y allí la acabó. Desempeñó las tareas de limpieza y guardarropía, aunque su auténtica pasión es la poesía. Entre medias transcurrieron más de cuatro décadas, en las que dedicó su vida a este edificio. Lola Martínez, con sus 97 años a cuestas y su pasión por la poesía, volvió ayer al teatro rodeada de su familia. Sus recuerdos son vagos a veces, pero la emoción estaba ahí. «Nos llevábamos todos muy bien», afirma.

Ha pasado cerca de medio siglo entre bambalinas, butacas y camerinos. Toda una vida. El Teatro Principal de Alicante le abrió sus puertas cuando tenía poco más de 20 años y de allí salió a los 68. Ha cumplido 97 este año, pero Lola Martínez no había vuelto a pisar este edificio que ayer la recibió con todos los honores como su empleada más longeva.

«El teatro sigue y las personas vamos desapareciendo», aseguraba en el hall acompañada de algunos miembros de su familia esta almoradiense que goza de una salud de hierro y devora libros de poesía. Sin utilizar gafas.

Lola Martínez se encargó durante más de 40 años de la guardarropía, la limpieza de la sala y la plancha de las compañías que iban a actuar. «Y si hacía también los lavabos pues me pagaban más». Una cifra que sumaba a un sueldo que recuerda vagamente. «Cuando empecé creo que me pagaban un duro al día», afirma con una dulce sonrisa y una mirada serena que fija en la lejanía cuando quiere retar a su memoria.

Fue recibida por el director del Principal, Paco Sanguino, y todo su equipo, que la acompañaron por el patio de butacas junto a sus familiares, incluida su nieta Gertrud Gómez, propietaria de la sala de arte Santamaca, y al arquitecto responsable de la reforma que ella ya no vio, Alfonso Navarro. «Yo estaba muy bien aquí, aunque hace muchos años que no vengo al teatro porque es de noche y no puedo». De lo que recuerda, dice que está muy cambiado, «sobre todo la tapicería». Lo han arreglado «bastante bien».

Lola ha visto mucho teatro pasar por este edificio. Pero si le dan a elegir se queda con la zarzuela y las revistas. «Me gustaba mucha gente, aunque ya no me acuerdo». Pero ahí están sus hijos María Dolores y Paco para contarle las historias que ellos sí recuerdan. «Mamá, te gustaban las vedettes Mari Rubi y Raquel Daina... y el cantante Antonio Molina, ¿te acuerdas de Antonio Molina? Y Angelillo», le apunta su hija.

Lo que tiene claro es que cuando no era de su agrado la función se quedaba leyendo, que es su pasión. «Como cantar canto mal, pues me dediqué a leer... la poesía me encanta, es mi hobby». Y comienza a recitar de memoria un largo poema. «Eso es lo que hace todo el día», asegura su familia que remarca que no le gusta en absoluto la televisión.



Entre compañeros

Su compañero en la vida, lo fue también en el trabajo. Antulio Sanjuan Ribes. «Era el electricista y también era pintor, escritor y actor», afirma con orgullo. Y habla muy bien de los que fueron también empleados a lo largo de esos años. «No puedo hablar mal de nada, me llevaba muy bien con todos. Pablito (Portes) llevaba las cosas del escenario, era muy buena persona, nos hemos llevado bien todos aquí, no como esos sitios que se enfadan unos con otros».

Por eso, asegura, «es el único lugar donde he trabajado y me jubilé... ¿por qué me jubilé? ¡Ah, sí! Porque iban a remodelar el teatro y no me quería ir al paro, así que como tenía edad de jubilación pues me fui». Y ya no volvió a pisar el teatro hasta ayer. Hablando de pisar, su hija le pregunta cómo fue el accidente que tuvo en el escenario, pero duda. «Se rompió una tabla cuando ella pisó y se hundió al foso». Como resultado, un brazo roto. Pero eso es historia.

Lo que sí recuerda es que en su época el Principal gozaba de muy buena salud. «Entonces se llenaba el teatro, sí; es verdad que solo había este así que todo el mundo venía, lo demás eran cines», puntualiza. «Ahora no sé si viene mucha gente o no, pero yo creo que el teatro le gusta a mucha gente, aunque las entradas son más caras que las del cine, claro».

Para que saliera de casa, su hija le contó ayer a Lola Martínez que habían ido al teatro porque tenían que realizar allí unos trámites para que no perdiese la paga. Cuando María Dolores se da la vuelta, Lola sonríe con una mueca cómplice y escéptica. «Se creen que me acabo de caer del nido». Pura sabiduría.