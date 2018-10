Almendros presenta en Alicante su último fotolibro

Alfonso Almendros, uno de los fotógrafos alicantinos con más proyección internacional, presenta su último libro To name a mountain en la librería Pynchon & Co de Alicante. Será el próximo 25 de octubre en un acto organizado de forma conjunta por la Escuela Mistos, PhotoAlicante y el Título de Experto en Fotografía Contemporánea de la UA.

To name a mountain es un proyecto con un lenguaje profundamente contemporáneo, que mezcla procesos fotográficos analógicos con técnicas gráficas manuales y reinterpretaciones de la obra pictórica del paisajista Albert Bierstadt. El trabajo cuenta una historia de carácter épico y forma parte de la colección de fotolibros Los cuadernos de La Kursala.