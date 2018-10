Muere Oli Herbert, guitarrista y fundador de All That Remains

El guitarrista y miembro fundador de All That Remains, Oli Herbert, ha muerto este miércoles a la edad de 44 años, según confirma la banda de metal de Massachusetts en un comunicado en redes sociales recogido por Europa Press.

"Quedamos devastados al saber que ha muerto Oli Herbert, nuestro amigo, guitarrista y miembro fundador. Fue un guitarrista y compositor increíblemente talentoso que definió el rock y el metal desde el noreste. Su impacto en los géneros y en nuestras vidas continuará indefinidamente", recalca el grupo.

Según este comunicado, no hay más detalles disponibles por el momento sobre el fallecimiento de Herbert. Y aún añade: "La banda y la familia pide que por favor respetéis nuestra privacidad y recordéis a Oli celebrando la gran música que hizo".

Herbert formó All That Remains en 1998 con el vocalista Phil Labonte y participó en cada uno de los nuevo discos del grupo. El último de ellos, 'Victim of the new disease', verá la luz el próximo 9 de noviembre.