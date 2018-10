Alfonso Almendros presenta en Alicante su último libro

Alfonso Almendros, uno de los fotógrafos alicantinos con más proyección internacional, presenta su último libro "To name a mountain" en la librería Pynchon & Co de Alicante. Será el próximo 25 de octubre en un acto organizado de forma conjunta por la escuela Mistos, PhotoAlicante y el Título de Experto en Fotografía Contemporánea de la Universidad de Alicante.

"To name a mountain" es un proyecto con un lenguaje profundamente contemporáneo, que mezcla procesos fotográficos analógicos con técnicas gráficas manuales y reinterpretaciones de la obra pictórica del paisajista de la Escuela de río Hudson Albert Bierstadt.

Este trabajo cuenta una historia de carácter épico donde se pueden vislumbrar elementos referenciales a la historia personal del autor y que se entremezclan con misteriosos y enigmáticos paisajes supeditados por un claro sentimiento de subjetividad y un profundo carácter interpretativo.

El libro forma parte de la emblemática colección de fotolibros conocida como Los cuadernos de La Kursala. Está co-publicado por la editorial italiana Witty Kiwi y la Universidad de Cádiz y producido por Idania Castillo, directora de la Cinemateca Nacional de Nicaragua.

"Hemos tenido mucha suerte de que Alfonso estuviera por Alicante unos días y se prestara a que le robáramos el tiempo necesario para presentar su último libro. Con este tipo de actividades, realizadas en la librería Pynchon, queremos acercar la fotografía a otros públicos con los que comparte intereses" asegura José Luis Carrillo, director de la escuela de fotografía Mistos.



Sobre el proyecto

"En la primavera de 1863, el paisajista Albert Bierstadt, emprendió su segundo viaje a través de las Montañas Rocosas con su amigo el escritor Fitz Hugh Ludlow. La historia dice que durante el viaje, el pintor quedó deslumbrado ante la vista de una descomunal montaña. Inmediatamente realizó un boceto donde una oscura y grisácea tormenta atraviesa un horizonte imaginario de cumbres agigantadas. Bierstadt tituló a su obra "A storm in the Rocky Mountains, Mount Rosalie" en honor de la mujer de su compañero de expedición. La obra resultante fue interpretada como una representación del tormento emocional en el que Bierstadt se encontraba y la montaña, sin nombre hasta la fecha, pasó a llamarse Mount Rosalie en honor de la mujer que Bierstadt secretamente amaba.

La gran mayoría de críticos pensaron que Mount Rosalie era imposiblemente alta. La pintura y la obra de Bierstadt parecen hablar sobre el deseo pero siempre a través del exceso y la transgresión de una realidad que sólo resultaba sugerente para el artista cuando era dirigida por su imaginación. Su concepción de la belleza oscilaba entre la exaltación sublime de sus emociones y el efectismo calculado de las formas. Ambas nociones contradictorias aunque, ¿no es una osadía y una frustración a partes iguales, intentar alcanzar una cumbre elevada? A pesar de ello, el acto de nombrar una montaña es un hecho cargado de poesía. Nos habla sobre el anhelo de posesión y permanencia. Nos recuerda, a través de la creación, la memoria de aquellos a los que amamos", explica el fotógrafo.



Alfonso Almendros

Nacido en Alicante en 1981 y afincado durante años en Helsinki, estudió historia del arte en la Universidad de Valencia, el Grado Superior de Fotografía en la Escola D´Art i Superior de Disseny de Valencia y el Máster Internacional de Fotografía en Efti (Madrid) gracias a la Beca Roberto Villagraz 2016. Su trabajo ha sido expuesto internacionalmente incluyendo exposiciones Encontros da Imagen en Braga (Portugal), en Donggang International Photo Festival en Corea del Sur, el Canal de Isabel II de Madrid, GuatePhoto 2015, en el Centro Cultural de España en México, en el King Juan Carlos I of Spain Center de New York, en FotoWeek DC en Washington D.C. o en Article Gallery in Birmingham y premiado en diferentes festivales y convocatorias como en el V Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, The Source Cord Prize (Irlanda), II Convocatoria OCEMX de Fotografía (México), Photographic Museum of Humanity 2014 Grant (Italia), el Festival Voies Off 2012 (Francia), en el Grand Prix Fotofestiwal 2010 (Polonia).

Desde 2014 compagina su trabajo artístico con la docencia incluyendo cursos en el Centro Cultural de España y la Cinemateca Nacional de Nicaragua. Desde 2015 es profesor invitado el Instituto Nicaragu?ense de Enseñanza Audiovisual, en Node Center of Curatorial Studies en Berlín y en el IED Madrid.