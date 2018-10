Santiago Posteguillo gana el Planeta con una nueva novela sobre la Roma antigua

Nadie podía imaginar que ese niño que quedó hipnotizado por Roma cuando la visitó a los 6 años se iba a convertir en un escritor de éxito. Ni que esa ciudad y su historia serian el eje central de sus novelas más aclamadas. Pero el caso es que Santiago Posteguillo (València, 1967) ganó ayer el Premio Planeta de Novela, dotado con 601.000 euros. Como finalista quedó Ayanta Barilli, hija del escritor Fernando Sánchez Dragó, que se llevó 150.250 euros.

«Yo, Julia» es el título de la novela y James Sussex el seudónimo empleado por este profesor de Literatura Inglesa de la Universidad Jaume I de Castellón que consiguió convencer al jurado con una novela con una trama histórica, que se desarrolla como no podía ser de otra forma en este autor en la Roma antigua –«porque es nuestro pasado»– y que trata sobre la lucha por el poder político de una mujer en un mundo de hombres que piensan que solo ellos tienen esa hegemonía.

«Julia Domna es de las emperatrices que tuvo Roma la más poderosa, madre de los césares, de los emperadores, de la patria», dijo ayer el escritor tras recoger el galardón en la gala celebrada en el Palacio de Congresos de Barcelona. «Es una historia fascinante porque va a ascender en un mundo dominado por los hombres a los que les lleva siempre la delantera. Los hombres creen que luchan por el imperio romano, pero solo una mujer puede formar una dinastía imperial y a eso a lo que juega Julia».

«Además –destacó– es una intensa historia de amor porque su historia de amor es real, se aman, se desean, sienten celos, se reconcilian y eso les da una fuerza suplementaria para enfrentarse a sus enemigos. Pero lo que no puede controlar en ese ascenso fulgurante a la cima del poder para ser emperatriz es perder a quien más quiere».

La historia de «Yo, Julia» surgió en 2012 cuando Posteguillo estuvo de viaje en Mallorca y pasó por Deia, que es donde vivió Robert Graves, y paró a ver su casa museo, que regenta su hijo. «Su hijo conocía mis novelas y tuvo la amabilidad de hacernos una visita un poco más especial por la casa de su padre. Nos metimos en el despacho donde escribió "Yo, Claudio" y me dijo si me quería sentar en la mesa donde él la escribió». «Siempre pensé que de aquel momento tenía que salir algo. Pasó un tiempo, se cruzó la emperatriz Julia Domna y me parecido un personaje absolutamente impresionante».

Posteguillo, que visitó Alicante por última vez en noviembre de 2017 con su novela «El séptimo círculo del infierno», publicó su primera novela en 2006, «Africanus, el hijo del cónsul», con la que inició una trilogía que continuó con «Las legiones malditas» en 2008 y «La traición de Roma» en 2009, y con la que ha conseguido mas de un millón de lectores.

En 2010 volvió a la Roma antigua con «Los asesinos del emperador», iniciando de nuevo una trilogía que completó con «Circo Máximo» en 2013 y «La legión perdida» en 2016.

El autor, Premio de las Letras Valencianas 2010 por las cuatro novelas históricas publicadas hasta esa fecha, señaló que «la igualdad no solo se construye en el presente y hacia el futuro, también se reconstruye mirando al pasado, buscando aquellos personajes femeninos que existieron y que en la historia contada por hombres han pasado por alto, pero perderse a Julia Domna no tiene perdón».

La finalista



Por su parte, Ayana Barilli (Roma, 1969), se alzó como finalista con su primera novela, «Un mar violeta oscuro», presentada con el seudónimo de Sandra Glaser. Una historia de lucha, superación y supervivencia de tres generaciones de mujeres de una misma familia, a las que una figura masculina despiadada aboca a la locura.

«Es mi primera novela y estoy al borde del desmayo», afirmó anoche la escritora. «Es una novela que nace de una experiencia personal.Hace años murió mi abuela y cuando fui a rellenar los papeles en la funeraria me preguntaron cómo se llamaba su padre y le dije que Belcebú. Me di cuenta de que no sabía nada de mi familia. Me puse a investigar y sentí la necesidad de contarla pero a través de la ficción».

«Lo curioso de este trabajo», afirma, «es que escribí desde el final y ha sido una luz que ha ido alumbrando el camino».

Esta novela habla de cuatro generaciones de mujeres, «La cuarta soy yo y decido liberarme del destino trágico de esa familia». Una novela que escribió con la imagen de Santa Teresa encima de la mesa.

Hija del escritor Sánchez Dragó, Barilli es directora y presentadora de los programas radiofónicos de la cadena esRadio «EsAmor» y «EsSexo». También ha intervenido en varias películas y obras de teatro como actriz, y ha sido directora artística del Teatro Lara de Madrid.

El jurado del premio lo integran actualmente Alberto Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs y Belén López, en calidad de secretaria con voto.

En esta edición, la 67, la participación ha batido el récord en la historia del galardón, al recibir 642 novelas al certamen.

La procedencia de dichas novelas ha sido muy diversa, desde España a América Latina, Estados Unidos, Canadá y resto de Europa. De Alicante se presentaron al premio ocho.