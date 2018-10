Marzà responde a ACOA: «El Consorcio de Museos invierte más de 100.000 euros en el MACA»

«Los datos son los datos. Entiendo que uno pueda sentirse agraviado por el histórico pero no por la progresión del gobierno actual», indicó ayer Marzà respecto a la queja por la marginación de Alicante en las inversiones culturales de la Generalitat, planteada por la asociación Artistas Contemporáneos de Alicante (ACOA) el pasado domingo en este diario.

El conseller de Cultura rechazó que en la actualidad exista discriminación por el centralismo ejercido desde València y añadió que «en todas las convocatorias del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana la mitad de los proyectos que se hacen son de artistas alicantinos, o de exposiciones de Alicante o en Alicante. Tenemos ahora a Olga Diego en el Centre del Carme, como también vendrá Daniel G. Andújar», tras recordar que 13 de las 33 obras adquiridas en 2017 por la Generalitat eran de artistas de Alicante.

La implicación cultural con la provincia, incidió, « también llega aquí», aunque reconoció que «tenemos un diferencial histórico, pero lo estamos recuperando y la apuesta de la Generalitat es clara por Alicante y los artistas».

Respecto a la aportación económica de la Generalitat al MACA, aseguró que «ya lo hacemos de forma efectiva: el Consorcio de Museos invierte al año en el MACA más de 100.000 euros en proyectos, cuando antes no se invertía nada. También trabajamos mucho con Las Cigarreras. Sabemos que hay que hacer más y somos autocríticos porque venimos de la nada. Hay un retraso histórico de inversiones en Alicante, pero no se puede hacer en cuatro años todo lo que no se ha hecho en 20», y mencionó que en breve se abrirá el CADA de Alcoy, «un espacio donde habrá arte contemporáneo y gestionado por el IVAM, una inversión que hacía años que se demandaba, un espacio que será subsede del IVAM».

El conseller desgranó también una decena de proyectos que se realizan en Alicante desde la Generalitat : Ciutat de Vacances; Reset. Relecturas de género y multiculturalidad; 365 dies ALC. Convocatoria de comisariado para un año 2018-2019; Cultura Resident; Residencias A Quemarropa; Estéticas transversales. Ecosistemas de ocio; Resistencias artísticas. Producción artística en entornos educativos; Cercles. Convocatoria proyectos de mediación cultural para jóvenes; Tangent. Convocatoria proyectos de mediación cultural; V.O. Convocatoria de comisariado o Escletxes, entre otras, además de tres exposiciones que solo se realizaron en el Mubag, incluida la de grabados de Goya.