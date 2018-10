"La entrada en el Principal es una cuestión de tramitación técnica"

El conseller de Cultura, Vicent Marzà, indicó ayer en Alicante que la entrada definitiva de la Generalitat en la propiedad del Teatro Principal de Alicante es una cuestión "de tramitación técnica" y se mostró convencido de que la solución se cerrará "en breve".

"Vamos a entrar a formar parte de la gestión y del patrimonio y también entramos para que el teatro sea un espacio de producción teatral. Se está trabajando técnicamente entre el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat, para llegar a un acuerdo en la cantidad que tenemos que poner para la entrada de esta comunidad de bienes y ser copropietarios del espacio físico. Los diferentes informes están sobre la mesa y no hay grandes diferencias, y estamos seguros que llegaremos a una solucion técnica que se pueda cerrar en breve", declaró ayer el conseller en la presentación de los I Premios Valencianos del Audiovisual, que se entregarán en Alicante el próximo 17 de noviembre.

Marzà señaló que el retraso en formalizar la participación de la Generalitat se ha visto afectado también por los cambios en el equipo de gobierno municipal, ya que la firma se rubricó en febrero por el alcalde socialista Echávarri y ahora gobierna el Partido Popular con Barcala al frente. "Los cambios de dirección en el Ayuntamiento no ayudan, pero la voluntad está y la solución llegará. Llevamos años y años de discurso de que no habíapresencia suficiente de la Generalitat en este espacio emblemático, pero llegará, es una cuestión de tramitación técnica y de acordar en qué porcentaje de participación entra, no hay ningua dificultad política".

El conseller recordó que hay "diferentes valoraciones patrimoniales" sobre el inmueble, pero consideró que "no hace falta" realizar una tercera tasación, diferente a la elaborada por cada entidad. "Son los técnicos los que tiene que llegar a un acuerdo y no se está tan lejos para llegar a la solución".