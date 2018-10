«Hay un desconocimiento de los recursos y hay victimismo»

Delegada en Alicante del Institut Valencià de Cultura. Lleva dos años al frente de la delegación en Alicante del IVC y aunque reconoce que se puede hacer más, niega que València margine a Alicante, recuerda que cada año se apoyan más proyectos y lamenta que otras instituciones de la provincia no pongan más de su parte.

P ¿Comparte la opinión de que Alicante está marginada en los presupuestos autonómicos de cultura?

R Por la parte que me toca, el Institut Valencià de Cultura, no hay ninguna discriminación por el hecho de ser de Alicante respecto a otros lugares. Alicante es la segunda ciudad de la Comunidad y tenemos unos espacios y unos proyectos, no solo en la ciudad de Alicante. Hay festivales como la Mostra de Teatre de Alcoi que es el escaparate de las compañías de teatro valenciano y se hace en Alcoy. No creo que haya una discriminación por el hecho de ser Alicante. Otra cosa es que durante los últimos veinte años ha habido una escasez absoluta de recursos para cultura pero en todo el territorio. Hace casi diez años, por ejemplo, desde lo que era CulturArts hicieron desaparecer el Circuit Cultural Valencià que es una vertebración que se inicia a finales de los 80, cuando era una red de comunicación que posibilitaba compartir recursos, conocimintos, compañías... y por tanto gestionar de una manera más eficiente recursos que teníamos en el ámbito de la música y el teatro. Durante muchos años ha habido una escasez casi total de recursos. Ahora mismo, cada año se van incrementando los presupuestos en materia cultural que, evidentemente, siempre van a ser pocos, pero esa absoluta discriminación de Alicante yo no la veo.

P Pero hay una clara infrarrepresentación de instituciones culturales autonómicas en Alicante. Más allá de la Mostra de Alcoi o el Teatre Arniches en Alicante, no hay centros culturales de la Generalitat en la provincia.

R Eso es cierto. En el momento en que se hacía el Auditorio y el Centro de Arte Contemporáneo en Castellón, el gobierno de aquel momento [PP] no consideró hacerlo también aquí.

P ¿No se plantea el gobierno autonómico enmendar esa situación, precisamente ahora que va a entrar en el Teatro Principal de Alicante? ¿Por qué no entra la Generalitat también en el MACA y acaba con esas diferencias respecto a los museos de València y Castellón que reciben millones cada año?

R En el IVC tocamos fundamentalmente artes escénicas y no llevamos artes plásticas, que sería la responsable de esos centros. Aun así, en el caso de Castellón sí hay un Centro de Arte Contemporáneo que depende del IVC. En el caso de Alicante sí es cierto que no hay nada, pero también habría que ver el resto de las instituciones y cuál es su aportación. ¿La Diputación de Alicante funciona igual que la de València por ejemplo? Y por otra parte, en el Ayuntamiento de Alicante la apuesta ha sido más bien escasa porque ahora mismo hay un centro cultural magnífico como Las Cigarreras que tiene unos diez años de vida y su presupuesto es...

P ...ínfimo...

R ...lo has dicho tú. Al final es más fácil hablar de la discriminación territorial cuando el problema es de discriminación cultural en general, me refiero a que no se ha tratado al sector cultural como la potencia industrial que es, independientemente de que sea Alicante u Ontinyent. Mucha gente se ha tenido que marchar fuera, gente de Alicante, de València y de Castellón.

P ¿Estamos acomplejados aquí respecto a València y Castellón?

R Nos vemos como que València se lo come todo, evidentemente València es el centro neurálgico pero si miramos el Circuit Cultural Valencià hay un montón de espacios de la provincia de Alicante que forman parte.

P Pero luego llega un festival autonómico como Tercera Setmana y el 90 por ciento de los espactáculos están en València.

R ¿Quién ha puesto dinero en el Festival Tercera Setmana? Ha puesto la Diputación de València, el Ayuntamiento de València y el IVC, ¿cuánto dinero ha puesto la Diputación de Alicante? Cero. ¿Y el Ayuntamiento de Alicante? Nada, tan solo ha ofrecido los espacios públicos.

P ¿Hay un victimismo injustificado?

R Yo veo victimismo pero no quiero hablar de victimismo, quiero mirar al presente y al futuro. En el caso del IVC desde hace dos años se ha ido aumentando el presupuesto del Teatre Arniches pero también con otros temas de Alicante, como el Festival de Teatro Clásico y la Muestra de Autores Contemporáneos. Ahora mismo se ha añadido una residencia de Traducción Teatral, se ha aumentado la colaboración con Festitíteres y por primera vez se ha colaborado con Alacant a Escena, etc.. No puedo hablar de artes plásticas porque ahí no entramos, pero sí puedo hablar de la inminente compra de un tercio del Teatro Principal de Alicante y en el tema del Cine Ideal no se cierran puertas como dijo hace poco Albert Girona (secretario autonómico de Cultura) para estudiar esa posibilidad.

P ¿Hay más recursos?

Hay un desconocimiento de recursos, hay ayudas que no se utilizan. Por ejemplo, uno de los puntales de Fes Cultura es la territorialidad. Se han puesto en marcha nuevamente los premios de artes escénicas, que se darán en Alicante el próximo año, y este año los de cine. La primera producción que se hace desde el IVC es La armonía del silencio, y se hace totalmente en Alicante, con gente de Alicante y un texto de la alicantina Lola Blasco. El año pasado se inicia la Muestra con Caries, otra produción totalmente alicantina, un texto de Juan Luis Mira dirigido por Pascual Carbonell e interpretado por gente de aquí, y se hace aquí la producción. A continuación se hará la producción de danza de Sol Picó que se estrenará en el Principal. Poco a poco. ¿Que podríamos hacer más cosas? pues sí, pero de alguna manera estoy aquí para reivindicar esa presencia y que se vea con normalidad, que podamos normalizar el hecho de que formamos parte de un conjunto.