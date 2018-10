«Existe un centralismo salvaje»

Artista. Durante tres años ocupó la presidencia de la asociación de artistas contemporáneos de Alicante, que ahora agrupa a 62 creadores. Lamenta la falta de oportunidades para los artistas de la provincia y no duda en afirmar que todo el dinero se queda para iniciativas en la capital valenciana.

P ¿Está la provincia de Alicante marginada en los presupuestos de cultura de la Generalitat respecto a València y Castellón?

R En el tema del arte contemporáneo sin ningún género de dudas, hay una absoluta marginación y no es algo de hace cuatro días, sino desde el inicio de la democracia, sistemáticamente.

P ¿Como hace 40 años?

R Por lo que he podido conocer estamos igual en arte y en cultura. El problema es un centralismo salvaje en la Comunidad Valenciana, todas las instituciones están en la ciudad de València y por lo tanto toda la cultura se focaliza allí. En la ciudad de Alicante no hay ninguna sala de exposiciones que dependa de la Generalitat y prácticamente no hay ninguna institución de la Generalitat en relación a la cultura. A consecuencia de ello, dicen que no pueden invertir, porque no le van a dar el dinero al Ayuntamiento. Es como una pescadilla que se muerde la cola: no tengo instituciones no invierto en salas y otras cosas en Alicante.

P ¿Qué consecuencias tiene esto para los artistas?

R No hay presupuesto nunca para nada, no se pueden hacer proyectos interesantes, el artista es el que pone todo de su parte, no hay apenas programación. ¿Cuál es entonces la calidad de la programación en Alicante? Pues muy deficiente porque tampoco tiene dinero el Ayuntamiento. Hay estudios que demuestran que Alicante está a la cola de oferta cultural y València está en los primeros puestos. La diferencia es abismal, no hay más que ir a València y ver lo que se hace allí y los presupuestos millonarios que manejan. Los de aquí son ridículos.

P ¿Cómo se puede revertir esa situación?

R Es un tema político. Necesitamos políticos que estén dispuestos a trabajar por Alicante y exigir el 37 por ciento. La provincia de Alicante es el 37% de la población de la Comunidad, queremos exigir el 37% en todo, en presupuestos, en participación y exigirlo así, con todas las letras, el 37 por ciento. Se han intentando cosas que son un auténtico paripé, como la mesa sectorial, planes estratégicos..., cosas que hablan de territorialización pero que son brindis al sol, fotografías de gentes, nada más, por ese camino no, hay que exigir lo que nos corresponde.

P ¿Qué valoración hace del Consorcio de Museos?

R Pues una grandísima decepción, porque al final ha hecho exactamente lo mismo, centralizar su actividad en València, aquí nos llegan residuos de exposiciones que han sido inauguradas allí. Nos llega una convocatoria de 40.000 euros anuales que para el presupuesto del Consorcio es ridículo y para una provincia como Alicante. Y luego en las convocatorias hay que ver qué artistas de Alicante han sido seleccionados: lo mínimo de lo mínimo. En la última convocatoria Trayectorias no había artistas de Alicante y solo uno de Elche, eso no es representativo y no es lo que buscamos nosotros. Es muy triste. El cambio no ha existido. Lo esperábamos con ilusión pero es más de lo mismo.