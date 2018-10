El Teatro Real entrega medallas a quienes contribuyeron a consolidar el proyecto

En el marco de las celebraciones de la doble conmemoración del Bicentenario del Teatro Real y de los 20 años de su reapertura, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, presidió el pasado día 9 el acto de entrega de las Medallas conmemorativas del Teatro Real a los ex ministros de Cultura y ex presidentes del Teatro Real Esperanza Aguirre, César Antonio Molina, y ella misma; a los ex directores generales Elena Salgado y Juan Cambreleng; y al ex ministro de cultura José Ignacio Wert.

En el transcurso del acto, Carmen Calvo, presidenta del Teatro Real de abril de 2004 a julio de 2007, se dirigió a los asistentes como «compañeros» de «un extraordinario viaje de apoyo a la cultura y al Teatro Real (?), que honra a nuestro país y nos anima a seguir trabajando». Sus palabras, posteriores a la entrega de los premios, concluyeron con una glosa al Teatro Real: «en este lugar se encierra el tiempo, se encierra la historia, la estabilidad, la cortesía, la elegancia que somos como país, desde nuestro espléndido Teatro Real en el mundo».

El presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, recordó y ensalzado la labor y contribución de todos y cada uno de los presidentes y directores generales, y también de los ministros de Cultura «que han apoyado, y siguen apoyando», dijo, «a esta Fundación pública adscrita al Ministerio».

Desde su reapertura y hasta 2007, el Patronato del Teatro Real estuvo presidido por los ministros de Cultura de los sucesivos gobiernos. A partir de ese año fue designado, a propuesta de Cultura, el primer presidente independiente de la institución, Gregorio Marañón.Así, han presidido su Patronato Carmen Alborch, Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy , Pilar del Castillo, Carmen Calvo , César Antonio Molina y, desde diciembre de 2007, Marañón.