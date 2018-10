Plácido Domingo participará como actor en una película

n A sus 77 años Plácido Domingo se resiste a aminorar la marcha y continua inmerso en numerosos proyectos entre ellos el de participar como actor en la película Los Rodríguez y el Más Allá, de Paco Arango, que destinará parte de sus beneficios a niños afectados por el cáncer. «Paco Arango me contactó y me explicó, antes que nada, la razón por la que hace él cine, la razón por la que hace películas, y es por su grandísimo altruismo, su interés en ayudar a niños y adolescentes a los que la vida no ha tratado muy bien desde el nacimiento», aseveró ayer Domingo.