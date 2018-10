Cuatro autores alicantinos en La Resistencia

La Resistencia es uno de los pocos reductos donde los autores de cómic del panorama nacional pueden publicar sus historias cortas ante el predominio editorial de la novela gráfica para relatos largos. Esta revista de viñetas creada por la editorial Dibbuks en 2016, que sale solo dos veces al año, cuenta en su último número con una selección de 23 historietas realizadas por una treintena de dibujantes y guionistas de toda España en sus 160 páginas. Y entre ellas coinciden cuatro alicantinos, tres de ellos, además, apellidados Navarro aunque sin ningún parentesco entre sí: Pedro F. Navarro (Aspe, 1972), Vicente Navarro (Almoradí, 1980), Amelia Navarro (Novelda, 1986) y Josep Rural (La Romana, 1987).

Josep publicó en el anterior ejemplar de La Resistencia, mientras que Pedro F., Amelia y Vicente debutan en este número, cuya portada recae en Santiago Sequeiros; la contraportada es de Santiago Valenzuela (Premio Nacional de Cómic 2011) y está dedicado a Miguelanxo Prado (Premio Nacional de Cómic 2013). La revista se presentó en Viñetas desde O Atlántico, el salón del cómic de A Coruña, y está en las librerías desde septiembre.

Para el aspense Pedro F. Navarro, aparecer en el nº 8 con una historia de 6 páginas (Llegar) y dibujos de Felipe H. Navarro supone volver a este formato tras siete años de ausencia. «Estuve retirado un tiempo desde Me llamo Barro, el monográfico sobre la vida de Miguel Hernández que publiqué con Miguel Ángel Díez en Edicions de Ponent, que no tuvo la acogida esperada, y ahora estoy encantadísimo de estar en La Resistencia, donde me ha costado siete números poder entrar porque publicar ahí es complicado, ya que tienen mucha demanda de autores y esta es casi la única revista de cómic que hay», explica el guionista de Aspe.

Su historia, Llegar, está dedicada al escritor Julio Llamazares y su libro La lluvia amarilla, un monólogo del último habitante de un pueblo abandonado, sobre el que arma la base poética de su cómic, con dibujos del madrileño Felipe H. Navarro, con quien ya ha colaborado en otras ocasiones.

«Mi idea es seguir publicando en La Resistencia 3 ó 4 historias cortas más y en cuanto las tenga, hacer un monográfico con la editorial. En el siguiente número ya publico otra historia de 8 páginas con Miguel Ángel Díez, y en el número 10 ya tengo otra. Para mí esto significa volver a publicar con regularidad», afirma.

El también guionista Vicente Navarro se estrena en la revista con una historia ya editada anteriormente, pero siempre en blanco y negro, con dibujos de Pedro Villarejo, El muñeco vestido de payaso, una historia semiautobiográfica a partir de una anécdota de la adolescencia con añadidos de ficción, que aquí publica en color.

Él, que escribe en las revistas Cthulhu –dirigida a historias de terror– y publica la serie Amor en lata en la revista trimestral Amaníaco, «de humor grueso», destaca que La Resistencia «era la única que me quedaba por publicar. Quería hacerlo desde hace tiempo pero no acababa de encontrar un dibujante para eso, a veces se te quedan las historietas huérfanas, y fue Villarejo el que me lo propuso».

El almoradiense ve ahora «probable seguir publicando» y siente «gran satisfacción» de haberlo hecho ya en este número con cubierta de Sequeiros, «que me gusta mucho, y me hizo mucha ilusión que la portada fuera suya».

Josep Rural, que coincide con Vicente en destacar el plantel de autores de la provincia, repite en la publicación con un nuevo relato de 5 páginas firmado y dibujado por él. Curso de jardinería es una historia cómica con unos personajes «medio quinquis que tiran semillas de marihuana en un jardín y a los que les pasan cosas por el camino», avanza el autor, que ya centró en uno de estos protagonistas la historieta anterior, ambientada en la tienda de discos Naranja y Negro, y tiene intención de seguir creando viñetas con esta pandilla.

«Es muy importante que exista este formato de revista para que el autor pueda desarrollar una historia de forma progresiva, sobre todo hoy, que lo que se impone el libro», apunta Rural, que en su caso fue llamado directamente por el director de La Resistencia, Juanjo El Rápido, atraído por su trabajo.

Amelia, de 31 años, propone una historieta de 4 páginas, Interferencias, con argumento «de ciencia ficción y final costumbrista donde todo parte de la imaginación de una niña». Amelia es también ilustradora y edita junto a Josep el fanzine Saxífono Cómic, «de tirada pequeña», indica, tras añadir que actualmente «esta es la única revista que hay para público adulto ya que otras parecidas han ido desapareciendo. Yo les escribí, les mandé la historia sin dibujar y les gustó».

Amelia es una de las pocas autoras incluidas y se muestra satisfecha de firmar el número «porque yo trabajo sobre todo para Australia, hago ilustraciones con las que explico enfermedades para aplicaciones médicas, y aquí no publico casi nunca», explica. Su historia es autoconclusiva, «pero podría continuar» en el próximo número.