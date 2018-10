Varios músicos retiran su candidatura a las elecciones de la SGAE

Varios autores, como Álvaro Urquijo, Kiko Veneno, Jota de Los Planetas o Noni de Lori Meyers, han decidido retirarse como candidatos a las elecciones de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) que se celebrarán el próximo 26 de octubre y cuya validez dicen que no reconocerán ni aceptarán sus resultados.

Así lo han anunciado en un comunicado en el que explican que toman esta decisión en protesta por "el continuado incumplimiento de sus obligaciones por parte de la SGAE y las sucesivas irregularidades cometidas" por su presidente, José Miguel Fernández Sastrón, y "sus" órganos de gobierno.

Los autores que ha decidido retirar su candidatura son además Amaro Ferreiro, Bernardo Fuster, Consuelo Díez, Francisco Nixon, Jorge Ilegales, José María Guzmán, Jota de Los Planetas, Luis Carlos Esteban, Luis Martín de Los Ronaldos, Patacho, Rosa León y Sole Giménez.

Aseguran estos autores que se trata de "un acto de coherencia" con los pasos que han ido dando en disconformidad con la convocatoria de las elecciones: "No reconocemos la validez de la convocatoria ni aceptaremos los resultados", han señalado.

Recuerdan que cuando presentaron sus candidaturas pidieron a la Comisión Electoral que se permitiera a los socios ejercer el derecho a votar electrónicamente a distancia, dejando constancia de que, si la SGAE se negaba, se reservaban el derecho a retirar las candidaturas por considerar que no quedaban garantizados los legítimos derechos de los socios a participar.

Y señalan que el 19 de septiembre, SGAE les remitió un comunicado donde se les informaba de que esa comisión no era competente para habilitar el sistema de voto electrónico.

Los firmantes han invitado al resto de candidatos a sumarse a esta iniciativa y retirarse "y a los socios a que no voten a nadie y no legitimen unas elecciones que no deberían celebrarse".

Además, han animado al Ministerio de Cultura y Deporte "a actuar con firmeza ante el continuado incumplimiento de la Ley por parte de la SGAE", así como a defender sus derechos "y a ejercer la facultad de control y tutela que la ley le atribuye sobre las entidades de gestión, procediendo a la remoción de los órganos de gobierno y representación de SGAE y a su intervención temporal".

Según los firmantes, el Ministerio de Cultura debería acometer esta tarea "como paso previo a una convocatoria de elecciones que cumpla con los requisitos legales y garantice el derecho del voto electrónico".

Y advierten de que si a finales de año no se han subsanado o están en vías de solución estas graves irregularidades, recomendarán a todos los socios de la entidad de gestión "retirar el repertorio de SGAE de manera colectiva".